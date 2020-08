El uso masivo de cubrebocas disminuye la propagación del SARS-CoV-2 al evitar la dispersión de gotas , pero... ¿Conoces todo sobre estos accesorios?

ADRIÁN AGUIRRE 04/08/2020

04/08/2020 13:29 hrs.

¿Cuál es la finalidad de los cubrebocas? Se trata de un accesorio que ha sido muy recomendado durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aunque se nos recuerda frecuentemente su uso, los cubrebocas siguen generando muchas dudas en la gente. ¿Cuáles son las 5 dudas más comunes sobre los cubrebocas de tela? Aquí las respondemos.

Finalidad de los cubrebocas y las 5 dudas más comunes sobre estos accesorios

Por otra parte, una indagación publicada en el, que tuvo como enfoque la vida útil en el aire de las pequeñas gotas emitidas por la voz y su importancia potencial en la transmisión del(causante del), confirmó que existe una probabilidad sustancial de que el habla normal provoque la transmisión del virus en el aire dentro de entornos confinados.

En dicha indagación, los autores estimaron que un minuto de hablar en voz alta genera aproximadamente 1000 gotas capaces de transportar "viriones", que son unidades del virus que pueden causar infecciones en las personas.

¿Cuáles son las dudas más frecuentes sobre los cubrebocas? (el número nada más es la numeración, no la frecuencia de las dudas):

1) ¿A quién protejo usando el cubrebocas?

El profesor titular de asistencia sanitaria basada en evidencia y asesor de ética universitaria en la Universidad de Portsmouth, Simon Kolstoe, menciona que si bien el uso de cubrebocas nos protege contra las salpicaduras de secreciones, su finalidad es evitar que las salpicaduras que exhalamos se alejen demasiado de nosotros, por lo que explica que el uso de cubrebocas tiene sentido si lo que queremos es evitar respirar sobre otras personas.

"La razón por la que debemos usar cubiertas para la cara en público no es para protegernos únicamente a nosotros, sino para hacer una pequeña contribución a la protección de todos", explica el especialista sobre la finalidad del cubrebocas.

2) ¿Reemplaza otros métodos de cuidado?

Para nada. El National Health Service de Reino Unido (NHS) indica que un cubrebocas no reemplaza el distanciamiento social y la buena higiene de las manos, por lo que deberás seguir practicando dichas medidas de seguridad aun con una máscara facial.

3) Si trabajo solo o sola, ¿necesito usar cubrebocas?

No, el NHS menciona que si laboras por tu cuenta en una oficina o cubículo, por ejemplo, no es necesario que lo uses, pero que cuando salgas para moverte por el edificio, para preguntar algo, ir al sanitario o comer, ahí sí deberás ponerte un cubrebocas. La finalidad del cubrebocas es impedir que los viriones vayan hacia adelante, por lo que si te encuentras solo o sola, no habrá problema.

4) ¿Debo usar cubrebocas si voy en mi carro?

Una finalidad del cubrebocas es protegerte, pero aplica el mismo caso que cuando te encuentras en la oficina. El sitio oficial del estado de Washington dedicado al coronavirus informa que no es necesario que uses máscara si vas manejando solo en tu coche.

La licenciada en Ciencias en Enfermería, Elizabeth Hanes, detalla que puede ser buena idea usar cubrebocas en tu coche si te encuentras en alguna de las siguientes situaciones:

+ Si tienes alguna enfermedad y estás con otras personas en el coche

+ Si te encuentras en el auto con personas que no viven contigo

+ Si te sientes ansioso por estar en público y el uso de una máscara te ayuda a sentirte mejor

Hanes explica que cuando se trata de usar mascarillas, pienses en tu coche como una extensión de tu casa:

"La mayoría de las veces no usarías una dentro de tu casa y puedes usar esta misma lógica si es que estás pensando si debes ponerte una dentro de tu coche"

5) ¿Cómo puedo ponerme correctamente un cubrebocas?

Si bien la finalidad del cubrebocas es cuidarte de la transmisión y propagación del covid-19, también es necesario reemplazarlos de vez en cuando.

La UC San Diego Health recomienda:

A) Limpiar / desinfectar nuestras manos antes de ponernos un cubrebocas y después de tocarlo.

B) Colocar el cubrebocas en nuestra cara y tirar de las correas detrás de las orejas.

Debemos expandir el cubrebocas para que cubra nuestra boca, nariz y barbilla. Debe estar lo suficientemente flojo como para permitirnos respirar, pero lo suficientemente seguro como para permanecer en su lugar.

C) Tenemos que asegurarnos de poder hablar fácilmente y que el cubrebocas no nos irrite, de modo que no sintamos la tentación de tocarlo o sacarlo de su lugar, pues esto reduciría su efectividad.

D) Si tocamos el frente del cubrebocas, tendremos que desinfectar nuestras manos de inmediato.

E) Para quitarnos el cubrebocas usado, tenemos que sostener solo las orejeras / correas.

F) Desechar el cubrebocas en un bote de basura o lavarlo si es de una cubierta reutilizable.

La finalidad de los cubrebocas es protegernos del covid-19, pero tampoco pueden hacer milagros por sí solas, por lo que es importante que sepas que usar un cubrebocas no reemplaza otros métodos de cuidado.