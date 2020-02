¿Puedo darle antioxidantes a mi perro?

Nadie quiere que su lomito envejezca...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 25/02/2020

25/02/2020 13:41 hrs.

La alimentación es una parte importante en el cuidado de los perros y a medida que se ha puesto de moda el consumo de antioxidantes, muchas personas se preguntan: "¿Puedo dárselos a mi lomito?"

Un antioxidante es cualquier compuesto, ya sea vitamina, mineral, nutracéutico o hierba que protege contra el daño celular de las especies reactivas del oxígeno, incluidos los radicales libres, los átomos de oxígeno individuales y el peróxido de hidrógeno.

Siendo sinceros... el que tenga un can y lo ame con todo su corazón deseará que su amiguito peludo no envejezca nunca.





Foto: flickr.com





¿Le puedo dar antioxidantes a mi perro?:

La respuesta es "sí". Los antioxidantes juegan un papel importante en el mantenimiento de la salud de la mascota y pueden ayudar a neutralizar los efectos de la inflamación crónica, que es una característica de una amplia variedad de problemas de salud persistentes en los animalitos de compañía.

"La inflamación es un proceso normal del cuerpo por el cual el cuerpo se repara a sí mismo o ataca a los invasores extraños como virus, bacterias, hongos, etc. Las especies reactivas de oxígeno se producen durante el proceso de inflamación. El cuerpo tiene una capacidad incorporada para neutralizar estos compuestos reactivos una vez que han hecho su trabajo. Cuando la inflamación persiste, los antioxidantes naturales del cuerpo pueden agotarse, permitiendo que las especies reactivas de oxígeno se acumulen y dañen las células sanas normales. Una consecuencia bien conocida y muy temida de las especies reactivas de oxígeno es el daño al ADN que resulta en la formación de células cancerosas", señalan los Hospitales VCA.

Sin embargo, es importante que sepas que la forma en la que se suministran los antioxidantes al cuerpo afecta en gran medida la cantidad de bien que pueden hacer.





Foto: pixabay.com





El mejor alimento antioxidante para perros es el que combina niveles específicos de vitaminas antioxidantes clave E + C, selenio y betacaroteno para apoyar al sistema inmunológico y auxiliar a las células a combatir los radicales libres.

La vitamina A también ayuda mucho al bienestar de tu can y la puedes encontrar en las zanahorias.

De acuerdo con el American Kennel Club, nuestro perrito obtiene sus vitaminas de su comida y las dietas comerciales de alimentos para estos animalitos que están etiquetadas como "completas y equilibradas" se encuentran especialmente formuladas para contener todas las vitaminas, minerales y nutrientes que "Fido" necesita.

Pero eso sí, hay que tomar en cuenta la edad del cachorro, ya que las comidas destinadas a diferentes etapas de la vida, como la comida para cachorros, la comida para adultos y la comida para mayores, poseen diferentes niveles de ciertas vitaminas, de acuerdo a los requisitos de esa etapa de la vida.

Es recomendable no comprar suplementos de venta libre, ya que no están altamente regulados y algunos pueden no estar a la altura de sus etiquetas.

Si tienes dudas sobre lo que puedes darle a tu lomito y lo que no, consulta a tu veterinario. No se necesita receta para suplementos antioxidantes.





Con información de petmd.com, hillspet.com, vcahospitals.com, whole-dog-journal.com, akc.org