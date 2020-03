¿Cuánto dura realmente el nuevo coronavirus en aire y superficies?

El nuevo coronavirus puede sobrevivir durante periodos largos fuera del cuerpo humano y permanecer viable en el aire o superficies.

INGRID SILVA 19/03/2020

¿Cuánto dura en el aire el coronavirus? y ¿cuánto dura el coronavirus en las superficies? son un par de preguntas frecuentes ante la propagación del virus alrededor de todo el mundo, te edecimos las respuestas para ambas preguntas conforme estudios recientes. Conforme información de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) se está propagando de persona a persona; una persona enferma y que muestra síntomas puede propagar la enfermedad a los demás, sin embargo, ¿qué tan persistente es el coronavirus?, ¿cuál es la viabilidad del virus en el aire y superficies? Te presentamos las respuestas.

En ese sentido, el SARS- CoV2, el nuevo virus que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) puede permanecer durante varias horas o días en algunas superficies o en aerosoles, conforme un nuevo estudio publicado en The New England Journal of Medicine, en el cual participaron los CDC, la Universidad de Princeton y la UCLA.

¿Cuánto dura viable el nuevo coronavirus en aire y superficies?

Sí, el nuevo coronavirus puede sobrevivir durante periodos largos fuera del cuerpo humano y permanecer viable en el aire por varias horas y persistir en las superficies durante días.

Los estornudos y la tos producen miles de pequeñas gotas que pueden quedarse en otras personas, superficies o en la ropa mientras que las partículas más pequeñas pueden permanecer en el aire.

En el aire, el virus puede persistir por lo menos tres horas cuando se aeroliza en las diminutas partículas flotantes. Mientras que, el 50% de las partículas pierden su función pasados 66 minutos. La cantidad de virus que es viable desciende a 12.5% al finalizar la tercera hora.

Los investigadores también han encontrado que el coronavirus es detectable en tiempos específicos de hasta:

- Aerosoles 3 horas

- Cobre 4 horas

- Plástico 2-3 días

- Cartón 24 horas

- Aceros 2- 3 días.

En el caso del cartón, el virus no es viable luego de 24 horas y la vida media es alrededor de 3 horas, 30 minutos.

En el cobre el tiempo de supervivencia es más corto; hasta cuatro horas para inactivación y su vida media es de 46 minutos.

Recuerda que para la transmisión del virus nuevo coronavirus basta un contacto cercano de dos metros o menos y a través de gotitas de respiración cuando una persona infectada estornuda o tose.

Finalmente, pese a que las personas que tocan objetos o superficies, tocan su propia nariz, ojos o boca, no se ha establecido que sea la principal forma en que el virus se propaga. No olvides consultar información confiable o con un especialista. Las investigaciones respecto al nuevo coronavirus continúan, no todo está dicho y no tenemos aún toda la información para conocer totalmente la enfermedad causada por el mismo.