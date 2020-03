Y no, el baño no es el lugar más antihigiénico de tu hogar...

ADRIÁN AGUIRRE

25/03/2020

25/03/2020 15:13 hrs.

Muchos pensarían que el sanitario, por su uso, es el lugar más sucio de su hogar, pero lo cierto es que existen sitios más antihigiénicos que los baños y que son utilizados más cotidianamente por las personas durante sus actividades diarias.

¿Sabías que las bolsas de maquillaje y que los interruptores tienen más bacterias?

Aquí te presentamos los 5 lugares más sucios de tu casa...





Foto: pixnio





¿Qué lugares pueden ser más sucios que el baño?

1) La cocina: En palabras de la National Sanitation Foundation (NSF), las áreas donde se almacenan o preparan los alimentos tienen más bacterias y contaminación fecal que otros lugares en el hogar. De acuerdo con esta fundación, más del 75 por ciento de las esponjas y trapos para platos tienen Salmonella, E. coli y materia fecal.

2) Bolsa de maquillaje: Muchos médicos recomiendan reemplazar los cosméticos cada seis meses y tienen buenas razones para decirlo.

El portal especializado Healthline señala que los rincones, las grietas y las cerdas de los aplicadores de maquillaje son bienes raíces para los gérmenes, especialmente si las personas llevan su bolsa de maquillaje fuera de casa. Dichos gérmenes pueden causar infecciones en la piel y los ojos.

3) Interruptores, manijas y perillas: ¿Quién diría que abrir una puerta o tocar el switch para apagar la luz podría ser foco de bacterias? La NSF informa que los interruptores de luz del baño, las manijas del refrigerador, las perillas de la estufa y las manijas del microondas son más sucias que el baño (¡Yuck!).





Foto: pxhere





4) Baño: Tenía que estar, pero no es el sitio más sucio de la casa. Al ser el lugar en el que la gente defeca, orina y se baña, es normal que tenga bacterias.

Piénsalo: la humedad después de un baño caliente favorece a los microorganismos. Además, las toallas, los cepillos de dientes que están puestos en un vaso, las llaves... todo puede estar sucio...

5) La sala de estar y el estudio/oficina personal: Admítelo: has comido mientras trabajas, las moronas han caído en tu teclado y a veces no le has prestado atención. Pero eso no es todo... los controles remotos, teclados de computadora, teléfonos y tabletas a menudo son compartidos por múltiples miembros de la familia e invitados, por lo que están en contacto con mucha gente que no sabes si tiene la costumbre de lavarse las manos.

Recuerda que limpiar la casa también puede ayudar a que tengas una mejor salud.