Discriminación por COVID-19: temor, xenofobia y nombrar una enfermedad

En algunas universidades mexicanas comienza la temporada de intercambio estudiantil, por lo cual, miles de estudiantes extranjeros llegan al país.

12/03/2020 14:46 hrs.

¿Discriminarías a alguien por ser extranjero o por tener alguna enfermedad como COVID- 19? Con el contundente mensaje. "el coronavirus no tiene nacionalidad", se llevó a cabo la conferencia de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, en la cual participaron los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Samuel Ponce de León, Mauricio Rodríguez, Jorge Baruch Díaz, Malaquías López y María de Jesús Arellano Medina quienes subrayaron la importancia de la no discriminación ante la situación actual del coronavirus (COVID- 19).

Por otro lado, la máxima casa de estudios comparte información acerca de las consecuencias de la discriminación en el acceso a la salud:

La propia discriminación es una barrera para el acceso a la salud, lo cual evita lograr la cobertura de salud universal, por lo que se debe empoderar a los pacientes y a la sociedad civil para exigir la no discriminación en el cuidado de la salud.

Discriminar por salud: denuncia frecuente en México

La salud como motivo de discriminación es un tema realmente inquietante, existe evidencia de que desde el año 2014, una de las principales causas es la salud, según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de (COPRED). Actualmente la condición de salud es la segunda causa de denuncias por discriminación presentadas ante dicho organismo.

Como una forma de hacer visible la situación e informar a la población de esta problemática, durante la conferencia, la Clínica del Viajero de la UNAM mostró un vídeo en el cual jóvenes universitarios extranjeros invitan a "abrir la mente" y evitar la discriminación:

Las enfermedades no son exclusivas de un solo país, todos somos iguales.

Durante el vídeo se presenta también la declaración de un joven que recuerda el caso de la influenza en México el cual generó rechazo y temor hacia los mexicanos e invita a no repetir la historia.

El temor por un contagio o enfermedad no debería ser motivo de discriminación pero sí de información. Contar con información confiable, oficial y especializada puede ser una de las formas de prevenir señalamientos. Saber qué es el coronavirus, los síntomas, tratamiento, formas de transmisión y de prevención es fundamental. En el caso de los extranjeros, la xenofobia puede ir desde un rechazo hasta por agresiones más graves que de fondo implican una manifestación particular de la violencia que bajo ningún argumento o circunstancia debe ser justificada.

Discriminación por COVID-19: temor, xenofobia y de cómo se nombran las enfermedades

Para evitar el debate racista y la política partidista que generarían polémica geopolítica, se buscó un nombre para el nuevo virus, lo cual no fue una tarea sencilla, pues debía ser corto y descriptivo:

CO: corona

VI: virus

D: disease (enfermedad en inglés)

19: año en que surgió el nuevo brote, identificado el 31 de diciembre.

Acerca de la dificultad de nombrar la enfermedad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comentó:

Tuvimos que encontrar un nombre que no hiciera referencia a una ubicación geográfica ni a un individuo o a un animal, o a un grupo de personas; y que al mismo tiempo fuera pronuciable y relacionado con la enfermedad.

Por lo anterior, nombra al "nuevo coronavirus" como "virus de Wuhan", "coronavirus chino" o "coronavirus de Wuhan", implicaría estigma; un señalamiento a los habitantes de la región.

Nombrar al "nuevo coronavirus" no fue tarea sencilla...

La discriminación no tiene que ser bulliciosa o "indiscreta" para desplegarse, existen maneras sutiles. En ese sentido, los especialistas de la UNAM, advierten que la ley prohíbe el trato distinto basado en el estado de salud, enfermedades determinadas o cualquier trato distinto e injustificado entre dos o más personas:

La agenda para la cero discriminación en el cuidado de la salud tiene como finalidad, que todos disfruten de servicios de salud sin ser discriminados: los principios de igualdad u no discriminación son parte de las bases del estado de derecho, por lo que hay que remover barreras legales y políticas que impidan el cuidado de la salud.

¿Has discriminado a alguien por enfermedad? El coronavirus (COVID- 19) no tiene nacionalidad, por ello se debe evitar la discriminación. Finalmente, existen algunas pautas para nombrar enfermedades, las cuales no deben incluir nombres de personas, animales, sitios geográficos, nombres de comida o referencias a una cultura o industria en particular.