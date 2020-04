El covid-19 podría viajar en tus zapatos

Tienden a ser mucho más sucios que la ropa ya que están en contacto con las bacterias del piso

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 14/04/2020

14/04/2020 16:09 hrs.

Hablar de los zapatos es referirse a una prenda más sucia que el resto de la ropa. Piénsalo: ¿Cuántas bacterias hay en el piso?, ¿cuántas personas han tirado colillas de cigarros?, ¿cuántos perros han orinado en la calle?, ¿Cuántas gotitas de estornudos se encuentran ahí?, ¿Contaste las células muertas? Lo pisas casi todos los días... y podrías llevar covid-19 a tu casa.

No solo basta con quitártelos. El National Health Service (NHS) del Reino Unido menciona que hay 3 formas principales en las que la ropa puede transmitir el covid-19:

+ Cuando más de 1 persona usa toallas o ropa de cama, los gérmenes se pueden propagar entre ellas

+ Cuando alguien manipula ropa sucia, puede propagar gérmenes en sus manos

+ Cuando se lava la ropa, los gérmenes se pueden propagar entre los artículos en el proceso de lavado

Sí, tu ropa también puede ser portadora del nuevo coronavirus, pero a diferencia de las prendas, los zapatos no se lavan regularmente y ahí está el problema.





Foto: pixabay

Puedes leer: Covid-19: ¿Mayor tasa de mortalidad en pacientes que usan ventilador?

Covid-19, el "invitado incómodo" de los hogares:

El tema de las bacterias en el piso lo conoces bien: seguramente has escuchado la regla de los cinco segundos con la comida. Ésta dice que ese es el tiempo que se tardan las bacterias en trasladarse desde donde se encuentren hasta el objeto que ha tocado el suelo.

Pero un estudio publicado en el journal of Applied Microbiology encontró que la cantidad de bacterias transferidas no dependía mucho de cuánto tiempo estuvo el alimento en contacto con la superficie contaminada, sino que importó más la cantidad total de bacterias en la superficie.

¿Por qué decimos este ejemplo? porque implica el contacto de un objeto con el suelo y, al igual que la comida, importa más la cantidad de bacterias que se encuentren en la superficie que estás pisando que el tiempo que pases sobre el suelo. No importa si vas corriendo, caminando o trotando...

Una investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) llegó a la conclusión de que casi todos los resultados positivos de covid-19 se concentraron en las áreas contaminadas y que la tasa de positividad fue relativamente alta para las muestras de hisopos de piso, tal vez debido a la gravedad y al flujo de aire que hace que la mayoría de las gotas de virus floten en el suelo.

En su trabajo, los doctores se dieron cuenta de que a medida que el personal médico caminaba por la sala, el virus se podía rastrear por todo el piso.

"Además, la mitad de las muestras de las suelas de los zapatos del personal médico de la UCI dieron positivo. Por lo tanto, las suelas de los zapatos del personal médico podrían funcionar como portadores", mencionan los autores.

Por su parte, otra investigación menciona que los recuentos más altos de colonias de bacterias se encontraron en los vestuarios, cuyos pisos estaban cubiertos con alfombras, limpiados con una aspiradora.





Foto: pixnio

También te puede interesar: Los 5 lugares más sucios de tu casa

Sin embargo, no tienes mucho de qué preocuparte, porque diario tratas a tus zapatos como un objeto sucio: no los pones sobre la mesa del comedor, no te los llevas a la boca, no los agarras y te tocas la cara, con esas acciones te encuentras tomando precauciones.

Aun así, puedes hacer más cosas para protegerte.

"Sería aconsejable quitarse los zapatos y limpiarlos antes de ingresar a su hogar (y dejarlos en su garaje, baño o porche). Esto evitará que introduzca virus en su hogar. Solo asegúrese de limpiarlos fuera de su casa o apartamento, y deje que se sequen naturalmente", recomienda el doctor y médico de emergencias, Robert Glatter.