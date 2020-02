Cuidar tu barba podría protegerte del coronavirus

Y no, no es necesario afeitarse...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 28/02/2020

28/02/2020 10:56 hrs.

Desde que se dio el brote del "nuevo coronavirus chino", también conocido como COVID-19, las mascarillas faciales y los respiradores se convirtieron en accesorios comunes entre la gente, protegiendo contra una enfermedad que ha infectado a, aproximadamente, 81,000 individuos de todo el mundo y que ya tiene presencia en México.

La mañana del 28 de febrero de 2020 se confirmaron los dos primeros casos en nuestro país.

De acuerdo con la reportera de Sumédico.com y La Silla Rota, Mariluz Roldan, se trata de dos hombres que viajaron a Italia y que dieron positivo a las dos pruebas que les hicieron.

El anuncio de la llegada de este virus a México se hizo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue dado a conocer por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.





"Se trata de un hombre de 35 años que tiene antecedente de viaje al norte de Italia. De acuerdo con lo dicho por el subsecretario, presenta síntomas leves como dolor de cabeza y muscular, fiebre, tos y estornudos, pero no tiene neumonía. El segundo caso es un hombre de 41 años que se encuentra aislado en un hotel en Sinaloa, él dio positivo a la prueba que se le hizo en el laboratorio estatal y por la madrugada se envió también una muestra al InDRE. Ambos casos están asociados, ya que visitaron a la misma persona también de origen mexicano que vive en Bérgamo, Italia y tiene Covid-19", informó Roldán para La Silla Rota.





Se sabe que el coronavirus se transmite de persona a persona, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que el vello facial también tendría que ver con este padecimiento.





Foto: pxfuel.com





Dejarse crecer la barba... ¿Una protección contra el "nuevo coronavirus chino"?:

En 2017, los CDC lanzaron la ayuda visual para invitar a las personas que usan barbas a que alteren su estilo para permitir que sus máscaras se acomoden de mejor manera.

Dicha infografía muestra docenas de estilos compatibles con máscaras, incluidos el afeitado limpio, bigotes laterales, parches, barba de candado y otros estilos.

Foto: cdc.gov

Si bien no se pide a las personas que se rasuren por completo, la imagen muestra ciertos estilos de vello facial que permiten que el cubrebocas abarque un mayor espacio, ofreciendo mejor protección contra el coronavirus.

"Si su respirador tiene una válvula de exhalación, algunos de estos estilos pueden interferir con el funcionamiento correcto de la válvula si el vello facial entra en contacto con ella.

Es posible que este gráfico no incluya todos los tipos de peinados faciales. Para cualquier estilo, el cabello no debe cruzarse debajo de la superficie de sellado del respirador", precisa la CDC.

Sobre este tema, el doctor López-Gatell dijo que la transmisión local del coronavirus podría durar semanas o incluso no expandirse, pero que es importante que la población sepa que existe.

"lo advertimos desde un inicio, esto no se puede contener. No contenerlo no quiere decir que no lo podamos mitigar.

No es una enfermedad grave, más del 90% son casos leves, los síntomas son indistinguibles de un catarro, en personas que no te han enfermedad avanzada o enfermedades crónicas, el riesgo es muy bajo de complicarse", explicó.









