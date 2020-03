¿Cómo cuidarte del coronavirus en casa?

Si bien el COVID-19 se transmite de persona a persona, también te puedes cuidar mientras te encuentras en tu hogar

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 29/02/2020

29/02/2020 18:15 hrs.

Con la presencia del "nuevo coronavirus chino" en nuestro país y a sabiendas de que se trata de una enfermedad altamente contagiosa que se transmite de persona a persona, el quedarse en casa parecería la mejor opción. Sin embargo, a pesar de ser un espacio personal y privado, también deberías protegerte cuando te encuentres dentro del inmueble.

Sobre este tema, la Secretaría de Salud emitió un comunicado con las indicaciones de qué hacer en diferentes escenarios y la estancia en tu casa es uno de ellos.









Puedes leer: ¿Qué hacer cuando no tienes síntomas de COVID-19?

¿Cómo protegerte del "nuevo coronavirus chino" cuando te encuentras en casa?

La higiene es uno de los puntos principales de las indicaciones y l a secretaría recomienda los siguientes puntos que abarcan desde el cuidado de un paciente enfermo en la residencia, hasta el lavado de los platos:

1) Debe haber seguimiento y comunicación con algún profesional de la salud durante todo el tiempo que dure el cuidado en casa, hasta que el paciente se recupere por completo.

2) El profesional de la salud también deberá estar enterado del estado de salud o aparición de síntomas de los contactos del paciente

3) Ubicar al paciente en una habitación bien ventilada y de ser posible solo.

Los miembros del hogar deben permanecer en una habitación diferente o, si esto no es posible, mantener una distancia de al menos un metro de la persona enferma. Una excepción a esto puede ser considerada en una madre que esté lactando. La madre debe usar cubre bocas y tener una higiene de manos cuidadosa cuando esté con su bebé. En caso de ser el cuidador primario de un niño menor de 5 años, puede quedarse con él, y se debe utilizar cubre bocas y lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia. Se recomienda asimismo desinfectar frecuentemente las manos de menores de 5 años dado el contacto frecuente con mucosas.

4) Limitar el número de cuidadores del paciente, idealmente asignar a una persona con buena salud sin condiciones de riesgo y evitar visitas extra.

5) Limitar el movimiento del paciente fuera del cuarto y minimizar espacio compartido (como cocina o baño). Asegurarse de que los espacios compartidos estén bien ventilados (por ejemplo, con ventanas abiertas).

6) Abstenerse de tocar ojos, boca y la nariz

7) Evitar el contacto directo con líquidos corporales como secreciones respiratorias o de boca, materia fecal, orina u otros desechos generados por personas enfermas. Usar guantes desechables cuando pueda haber contacto con esto, y realizar higiene de manos antes y después de quitar los guantes.

8) Evitar otras formas de posible exposición a objetos contaminados de la persona enferma (cepillo de dientes, cigarros, cubiertos, platos, bebidas, toallas o ropa de cama).

9) Los cubiertos y platos deben lavarse con agua y jabón o detergente después de su uso, y se pueden reutilizar.





Foto: pixabay.com





También te puede interesar: COVID-19: estos son los síntomas del nuevo coronavirus

Sobre la situación del "nuevo coronavirus chino" (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que si no estás en un área donde se está extendiendo el COVID-19, no has viajado desde un área donde está el virus o no has estado en contacto con un paciente infectado, tu riesgo de infección es bajo. Sin embargo, la OMS recomienda buscar información en portales especializados y avalados de salud para combatir las noticias falsas que han hecho que se denomine al coronavirus como la primera "infodemia" de las redes sociales.

Recuerda que una buena salud es fundamental para combatir las enfermedades y que mediante las recomendaciones antes mencionadas puedes disminuir tu riesgo de contagio.