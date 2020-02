¿Qué significa el color del vómito de los perros?

Puede ser bilis o puede significar algo más grave...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 26/02/2020

26/02/2020 10:50 hrs.

A nadie le gusta ver a su perro enfermo. Significan tanto para sus dueños que en el momento en el que el lomito se siente mal, decae el ánimo en el hogar. Más si no sabemos lo que tiene o lo que provocó dicha afección. En el caso del vómito es lo mismo, y debido a que no pueden comunicarse con palabras para hacernos saber que no se encuentran bien, hay que estar atentos a lo que pudo haber causado su padecimiento.

Un perro puede vomitar por varias razones. Algunas de ellas no son de preocupación y otras pueden indicar un signo grave de salud.

¿Qué podría causar vómito en nuestros perros?:

1) Infección bacteriana del tracto gastrointestinal

2) Causas relacionadas con la dieta

3) Cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal

4) Parásitos intestinales

5) Insuficiencia renal aguda

6) Insuficiencia hepática aguda o inflamación de la vesícula biliar

7) Pancreatitis

8) Náuseas postoperatorias

9) Ingestión de sustancias tóxicas

10) Infecciones virales

11) Ciertos medicamentos

12) Inflar

13) Golpe de calor

14) Enfermedad del "coche"

15) Útero infectado

De acuerdo con la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), el vómito que se produce de forma esporádica o irregular durante un período de tiempo más prolongado puede deberse a inflamación estomacal o intestinal, estreñimiento severo, cáncer, disfunción renal, enfermedad hepática o enfermedad sistémica.





Foto: flickr.com





Puedes leer: Perros podrían intoxicarse con el agua que toman

¿Qué significa el color del vómito de nuestros perros?

Primero que nada, es importante que sepas que hay una diferencia entre el vómito y la regurgitación: el primer caso sucede cuando el lomito extrae comida parcialmente digerida y el segundo cuando expulsa alimentos no digeridos.

Al igual que con nosotros, el color del vómito puede cambiar y lo hará dependiendo la causa.

De acuerdo con el portal especializado myfamilypet.co.uk, esto es lo que significa el color del vómito de los canes:

- Verde: Podría significar que ha consumido mucho pasto o que solo está vomitando bilis.

- Amarillo: Generalmente no es motivo de preocupación. Por lo general consistirá principalmente en bilis, pero en menor cantidad que el vómito verde.

- Negro: "Esto es raro. Por lo general, el vómito negro podría ser un signo de barro o suciedad que su perro digirió accidentalmente mientras jugaba. Si el vómito negro tiene una apariencia similar a los gránulos de café, mírelo de cerca; Si descubre que en realidad es un rojo muy, muy oscuro, esto puede ser un signo de una úlcera estomacal o una toxina no digerida.

Qué hacer: si nota que el vómito es de color rojo muy oscuro en lugar de negro, lleve a su perro a ver al veterinario lo antes posible", precisa dicho sitio.





Foto: pxhere.com





También te puede interesar: ¿Cómo ponerle un termómetro a un perro?

- Blanco: Simplemente podría estar vomitando espuma blanca. Si se trata de vómito, las causas probables podrían ser un malestar estomacal. Si es espuma blanca, es probable que "Fido" sufra de hinchazón o problemas gastrointestinales

- Rojo: Suele ser una señal de que tu lomito está vomitando sangre. Si la sangre es fresca, será de un color rojo "normal" y podría significar un problema en el revestimiento del estómago o posible inflamación.

También podría indicar una respuesta de su cuerpo al haber ingerido una sustancia venenosa.





Recuerda que tener un perro va más allá de acariciarlo y hacerle "piojito" y que cuidar su salud es muy importante.

Si notas cualquier cambio de actitud o de comportamiento en tu perro, consulta a tu veterinario de confianza.





Con información de myfamilypet.co.uk, pets.webmd.com, petmd.com