¿Por qué volver a dar positivo no siempre significa estar infectado?

Una prueba muy sensible podría detectar fragmentos del virus que ya están muertos y una sin tanta sensibilidad corre el riesgo de no detectar casos

ADRIÁN AGUIRRE 08/09/2020

08/09/2020 12:23 hrs.

De acuerdo con los especialistas, la mayoría de las personas sólo permanecerían infectados de covid-19 por una semana, pero el diagnóstico podría seguir dando positivo días después. La BBC menciona que esto se debería a la sensibilidad de la prueba más común para diagnosticar la covid-19, que estaría detectando fragmentos del virus que ya están muertos.

El que una persona dé positivo no siempre significaría que la persona tiene covid-19 y aquí te explicamos más de esto.

Si ya me "recuperé" del covid-19... ¿Por qué sigo dando positivo?

Sobre este tema, el doctor de la Universidad de Oxford, Carl Heneghan, señala para la BBC que existe un problema, ya que una prueba covid-19 muy sensible podría detectar fragmentos del virus que ya están muertos y una que no tenga tanta sensibilidad corre el riesgo de no detectar todos los casos.

Casos covid-19, un problema durante la pandemia de covid-19:

The British Medical Journal (BMJ) menciona que un problema al tratar de interpretar el número de casos detectados es que no existe una definición establecida de un "caso".

"Por el momento, parece que un resultado positivo de la prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa) es el único criterio necesario para que se reconozca un caso", señala este journal.

Por su parte, el doctor y director de prestaciones médicas del IMSS, Victor Hugo Borja Aburto mencionó el pasado 29 de agosto que los pacientes covid-19 pueden continuar con fracciones del virus en su cuerpo y que para que se pueda confirmar un caso de reinfección se deben cumplir tres situaciones:

1) Tener un caso positivo donde se demuestre que hubo una infección, siendo el estándar la prueba PCR.

2) Que se demuestre que hay una recuperación y una prueba negativa mediante PCR

3) Demostrar una nueva prueba positiva

"En cualquier otro padecimiento, tendríamos una especificación muy definida que normalmente incluiría signos, síntomas y un resultado de prueba, pero estamos entrando en un mundo biotecnológico donde las normas del razonamiento clínico se están perdiendo. Una prueba de PCR no es lo mismo que covid-19; no debería, pero en algunas definiciones lo es", lamenta el director del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford, Carl Heneghan, para The BMJ.

(Con información de la BBC)