¿Por qué los diabéticos rechazan la insulina?

El 40% de las personas con diabetes tipo 2 inicialmente evitan el tratamiento con esta sustancia

26/02/2020

26/02/2020 16:11 hrs.

Se estima que más de 30 millones de estadounidenses tienen Diabetes tipo 2 y que aproximadamente del 90 al 95 por ciento no sabe que la padece. Generalmente, esta enfermedad ataca a personas de más de 45 años, pero cada vez aparece más en niños, adolescentes y adultos jóvenes.

Tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes, el decir que "no" desde el inicio es algo grave.

Pero a pesar de que se trata de un padecimiento que resulta una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores, una gran parte de los afectados por este achaque rechazan en un principio la recomendación de su médico de recibir terapia con insulina.





¿Por qué los diabeticos rechazan en un principio la insulina?:

Un estudio llevado a cabo por elementos del Brigham and Women's Hospital y del Peking Union Medical College Hospital descubrió que más del 40% de las personas con Diabetes tipo 2 rechazan la recomendación de su médico de la terapia con insulina.

"De 5307 participantes del estudio, 2267 (42.7%) rechazaron la terapia con insulina. La mediana del tiempo hasta el control de HbA 1c en individuos que declinaron o comenzaron la terapia con insulina fue de 50 frente a 38 meses, respectivamente (P <0.001). En el análisis multivariable, la disminución de la terapia con insulina se asoció con una razón de riesgo para el control de HbA 1c de 0.89 (IC del 95%: 0.82 a 0.97; P = 0.008). Los participantes tenían más probabilidades de aceptar recomendaciones de terapia con insulina si tenían complicaciones de diabetes (OR 1.32; IC del 95%: 1.13 a 1.53; P <0.001) o una HbA 1c más alta (OR 1.10; IC del 95%: 1.07 a 1.13; P <0.001), y menos probable si fueran mayores (OR 0,81; IC del 95%: 0,76 a 0,86; P<0.001) o estaban tomando más medicamentos para la diabetes sin insulina (OR 0.78; IC del 95%: 0.74 a 0.83; P <0.001)", se puede leer en el artículo publicado en el Journal Diabetic Medicine.





Sobre la razón por la que la gente rechaza en un principio el tratamiento con insulina, la endocrinóloga del Centro de Diabetes de Yale Medicine, Patricia R. Peter, explica que el rechazo de muchas personas por el tratamiento con insulina puede deberse a los estigmas que se tiene sobre dicha manera de atención.

"Algunas personas equiparan el tratamiento con insulina con algunas de las complicaciones más temidas de la diabetes, pensando erróneamente que la insulina conducirá a un empeoramiento de la diabetes en lugar de darse cuenta de que a menudo es un tratamiento necesario cuando la enfermedad en sí no está controlada.

Otros creen que la insulina es una "opción nuclear" solo necesaria para aquellos cuya condición es muy avanzada y potencialmente irreversible", dice Peter.

Y después está el costo: en 11 años (entre 2002 y 2013) casi se triplicó el precio promedio de la insulina y para más de 7,4 millones de estadounidenses, contando a las personas con diabetes tipo 1, la insulina es una medicina vital para la que no hay reemplazo.

De acuerdo con la OMS, aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de edad, y en palabras de este organismo, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030.

Recuerda que un estilo de vida saludable que incluya dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y atender sus complicaciones, puede ser usada para tratar esta enfermedad.





