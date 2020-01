¿Cómo saber si mi cachorro es hembra o macho?

Las diferencias físicas entre perros machos y hembras son más leves y menos obvias que las de otros tipos de mascotas domésticas o animales de granja

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 11/01/2020

11/01/2020 14:04 hrs.

Cuando consigues un cachorrito, una de las primeras cosas que debes hacer es revisar si es macho o hembra. Podrías decir "veo sus órganos reproductores", pero la cuestión no es tan sencilla. Las diferencias físicas entre perros machos y hembras son más leves y menos obvias que las de otros tipos de mascotas domésticas o animales de granja.

Los cachorros nacen completamente formados, por lo que puedes determinar el sexo del perrito al nacer. Sin embargo, a algunos dueños de perros les resulta muy difícil determinar el sexo de los canes, especialmente de los recién nacidos, por lo que recurren a un veterinario para que les diga.

Esto no está mal, pero es importante que sepas cómo determinarlo en caso de que no tengas un veterinario a la mano.

Primero, es importante que sepas que existen cosas básicas que se deben hacer y no hacer al manipular y sexar cachorros por primera vez como manejarlos con cuidado, ponerlos sobre una toalla limpia sobre sus espaldas o con tus manos sobre sus espaldas para examinar sus genitales, asegurarte de que su madre se sienta cómoda con que manejes a sus cachorros antes de tocarlos y manejar a los cachorros jóvenes en un área cálida y por no más de 5-10 minutos a la vez para que no se enfríen.





Foto: needpix.com

Cuando hablamos de cachorros, todos los perros recién nacidos son muy pequeños, por lo que te preguntarás... ¿Cómo saber si un lomito recién nacido es niño o niña?

En los recién nacidos, el pene y la vulva pueden verse similares, pero se encuentran en diferentes lugares. Estos son cinco puntos para saber si tienes un perrito o una perrita en tus manos:

1) Espera: Sí, el primer paso es esperar por lo menos ocho semanas. ¿Por qué es esto? porque en dicho periodo de tiempo los genitales de los cachorros van a estar completamente visibles y te será mucho más fácil.

2) ¿Sabes diferenciar entre el pene y el cordón umbilical?: Uno de los errores más comunes al sexar un cachorro pequeño es pensar que el cordón umbilical es su pene. Si bien ambos se ven como pequeños bultos en el vientre, el cordón umbilical estará justo debajo de la caja torácica, mientras que el pene está entre las piernas.

Ten en cuenta que ambos sexos tendrán al menos una protuberancia ya que los dos tendrán un ombligo. ¿Cómo le puedes hacer aquí? Los cachorros machos tendrán una abertura debajo de la cola, mientras que las perritas tendrán dos.

3) ¿Cómo saber si tiene vagina?: Si un perrito es hembra, deberás poder identificar su vulva mientras tiene el vientre expuesto. Levanta suávemente sus patitas traseras hasta que puedas ver el ano. Por encima de este, y entre las patas, podrás notar una estructura en forma de hoja: esa es la vulva.





Foto: pxfuel.com





4) Cuida la temperatura: Mientras descubres el sexo de tu nuevo lomito, deberás tener cuidado en la temperatura ambiental y corporal, ya que los pequeñitos son muy delicados y pueden llegar a enfermarse fácilmente. Es importante que los cubras con una toalla tibia (no caliente), te laves las manos antes y después de tocarlos y que procures que tus manos no estén frías. De esta manera evitarás complicaciones y que alguna bacteria se meta en el cuerpo de tu mascota.

5) Después de un tiempo, fíjate en su manera de orinar: Después de que el perro tenga al menos seis meses de edad, observa sus hábitos de micción. Los cachorros jóvenes orinan de maneras similares independientemente del sexo que sean.

Después de seis meses, los machos levantarán las piernitas para hacer pipí y las hembras continuarán en cuclillas. De esta forma te podrás dar cuenta del sexo del perrito.





Con estas señales podrás saber si tu perro es macho o hembra. En caso de que no te sientas en confianza para manipular a los recién nacidos, la recomendación es acudir al veterinario para que te indique la mejor forma de hacerlo.





Con información de Dogster, pet-informed-veterinary-advice-online.com, cuteness.com, Wikihow.com