7 consejos para ser más productivo en el trabajo

De acuerdo con un experto del MIT, esto es lo que debes hacer para destacar en tu oficina

ADRIÁN AGUIRRE 28/02/2020

28/02/2020 13:32 hrs.

Jornadas de más de ocho horas, sueldos que no satisfacen a todos los trabajadores, estrés por el traslado, cansancio ocasionado por las horas extras y la constante de hacerlo semana tras semana son factores que pueden acabar disminuyendo el rendimiento de las personas que laboran.

Por ello, el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Robert Pozen, concedió una entrevista a la BBC y dio siete recomendaciones para ser más productivo en tu oficina o espacio laboral:

1.- Elabora un ránking de objetivos y prioriza tu tiempo: Define tus objetivos y cuando los tengas, crea un ránking para la semana y otro para el año, luego divídelos en "Oferta y demanda".

Para llenar el lado de la "Oferta", hazte las siguientes preguntas: "¿Reflejan tus objetivos lo que te gusta y en lo que realmente eres bueno?, ¿Cuál es el propósito que hay detrás de cada objetivo y de las actividades que realizas para lograrlo?

Para el de la "Demanda", piensa "¿En qué medida tus objetivos incluyen lo que tu empresa u organización necesita?"

2.- Mide los resultados, no las horas: Existe un viejo dicho que reza "más vale calidad que cantidad" y ese también se puede aplicar en el trabajo.

En la entrevista, Pozen explica que no te tienes que fijar en el tiempo en el que has trabajado durante el día, porque eso no necesariamente significa que hayas sido productivo.





"hay empresas que funcionan con esta lógica, el problema es que muchas compañías siguen valorando la presencia física de los trabajadores en la oficina. Entonces, el desafío está en cómo convencer a tu jefe de que lo que realmente importa son los resultados. Para eso, lo mejor es que quede claramente establecido desde el principio qué se espera de ti, en cuánto tiempo, y cómo se van a medir los resultados", dice el especialista.

3.- Réstale importancia a las cosas pequeñas: "Hay personas que checan su correo cada cinco minutos. Lo mejor es revisarlo cada hora o dos. Cuando lo hagas, fíjate solo si el asunto del correo o la persona que te lo envía son relevantes.

Cuando lo abras, decide si necesita una respuesta y si de verdad lo requiere, hazlo inmediatamente. Guardar correos pendientes para más tarde, suele ser improductivo".

4.- Comienza por el final, no por el principio: "Haz una investigación preliminar rápida y formula conclusiones tentativas. Avanza, verifica que son correctas y luego escribe las conclusiones finales.

Mucha gente se demora entre seis y siete semanas en reunir toda la información que requiere y solo al final, intenta llegar a las respuestas clave", detalla Robert.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la "jornada laboral" es el tiempo durante el cual la persona trabajadora se encuentra a disposición del patrón para prestar su trabajo y la ley que rige dicha instancia regula tres jornadas de trabajo, fijando un límite para cada una de ellas:

- Diurna: comprende entre las seis y las 20 horas. Su duración es de ocho horas.

- Nocturna: comprende entre las 20 y las seis. Tiene una duración de siete horas.

- Mixta: Contempla periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media ya que, si comprende tres y media o más horas, se reputará jornada nocturna. Su duración es de siete horas y media

Además, dicha institución precisa que la Ley Federal del Trabajo contiene otras normas relacionadas con la jornada de trabajo como las siguientes:

- La persona trabajadora y el patrón, determinarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales especificados.

- La persona trabajadora y el patrón, podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a la primera el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.





Salir temprano del trabajo... ¿una alternativa?

Muchas empresas no lo permiten, pero de acuerdo con Pozen, podría significar un punto a favor para aumentar la productividad de los trabajadores.

5.- Deja tiempo para pensar: "En vez de tener demasiadas reuniones, deja un espacio abierto para analizar las cosas. A veces, al mirar algo por segunda vez, puedes apreciar las cosas desde otro ángulo".

6.- No temas ser aburrido: "Una de las claves de la productividad es eliminar todas las variables de tu vida diaria que te hacen perder tiempo. Barack Obama, por ejemplo, siempre usaba trajes de color azul. Eso le ayudaba a no tener que pensar en cómo vestirse.

La idea es transformar muchas decisiones en cosas predecibles, de modo que te quedas con más tiempo disponible para hacer otras cosas".

7.- Vete a casa: "En muy pocas ocasiones hay una razón suficiente para quedarse en el trabajo y no llegar a la casa a la hora de cenar. Vete a casa a una hora razonable y cena con tu familia o con las personas que son importantes en tu vida. En ese momento, no contestes ni mensajes ni llamadas ni correos. Ese es un tiempo diario para disfrutar con quienes tienes una relación cercana.

Si trabajaste intensamente, vete a casa temprano", sugiere el especialista.

Recuerda que la salud de los trabajadores también es importante. En julio de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció al Síndrome de Burnout, asociado con agotamiento mental, físico y emocional generado por el trabajo como una enfermedad mental.

El término "Burnout" que también hace referencia al agotamiento laboral o "quemarse", se incluyó en la Clasificación Internacional de Enfermedades, lo que permitirá que los especialistas puedan tratar los síntomas; el síndrome no es una condición médica.

