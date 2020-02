¿Cómo ponerle un termómetro a un perro?

Cuando una fiebre es demasiado alta o continúa por un período prolongado de tiempo, necesitará tratamiento médico

ADRIÁN AGUIRRE 08/02/2020

La causa de la fiebre en perros no siempre es obvia. No se trata de la enfermedad en sí, sino de una respuesta a la amenaza de la enfermedad. Con el rango normal que cae entre 99.5-102.5 Fahrenheit, una temperatura corporal de al menos 103.5°F (o unos 39.7° C) puede considerarse fiebre en nuestros perros.

Ahora bien, nuestros lomitos no pueden decirnos cuando tienen fiebre, por lo que es mejor que te familiarices con los síntomas que pueden indicar su presencia:

+ Ojos rojos

+ Letargo o falta de energía

+ Orejas calientes

+ Nariz cálida y seca

+ Temblores

+ Pérdida del apetito

+ Tos

+ Vómitos

Foto: piqsels.com

¿Cómo colocarle un termómetro a nuestro perro?

Primero que nada es importante que sepas que una infección o inflamación puede producir fiebre en las mascotas, ya que su cuerpo intenta combatirla. Situaciones como una mordida, un rasguño o corte infectado, una infección en el oído, infección del tracto urinario (ITU), diente infectado o absceso, una enfermedad bacteriana o viral o una Infección de órganos, como riñones o pulmones, pueden causar este aumento de temperatura.

Antes de que compres un termómetro para perros es indispensable que consideres factores como la facilidad para usar ese instrumento, la comodidad de tu mascota al ponerlo, la precisión de los resultados, que tenga punta flexible y segura, que esté diseñado para mascotas, que tenga batería y el etiquetado que diga que es de uso exclusivo de "Fido" para que no lo utilices en otras personas por error.

Sabiendo esto, puedes proceder.

"Tenga en cuenta que a la mayoría de los perros no les gustaría que les revisen la temperatura mediante un procedimiento rectal. Primero deberá calmar a su mascota. Sostenga el cuerpo del perro firmemente, con la ayuda de un amigo o familiar. Hacer que una persona lo ayude a mantener al perro estable y tranquilo es importante para que el perro no se mueva, luche o se siente mientras se toma la temperatura. Este movimiento puede causar angustia o lesiones internas.

Aplique vaselina o lubricante con una base de agua en el termómetro. Si está con su mascota y no tiene ningún tipo de lubricante, puede usar agua o saliva humana si es necesario. Levante la cola e inserte lentamente el termómetro en el recto. Asegúrese de insertar solo la punta o una parte cubierta de metal del termómetro. Esta sección registrará la temperatura; colocar el termómetro demasiado lejos puede causar lesiones a su mascota.

Mantenga el termómetro en su lugar hasta que escuche un pitido. Si no escucha un pitido después de 30 segundos, es posible que deba reiniciar el termómetro e intentar nuevamente (o verificar la batería). Si aún no tiene éxito, pruebe con otro termómetro o lleve a su perro al veterinario para que lo examine", menciona el portal especializado petful.com.

Foto: pixabay.com

Recuerda que la única manera segura de determinar si tu mascota tiene una temperatura corporal anormalmente alta o baja es tomándole la temperatura con un termómetro.

Si es muy alta o muy baja, acude de inmediato con tu veterinario de confianza.

¡Cuida la salud de tu perrito!

Con información de vcahospitals.com, thesprucepets.com, petful.com