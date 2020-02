¿Cómo protegerse del Coronavirus?

Muchas de las complicaciones se dan por el retraso en la atención, ya que las personas se auto medican y dejan pasar las primeras horas, que son cruciales...

27/02/2020

27/02/2020 11:47 hrs.

Luego de la notificación al área de urgencias del ISSSTE en Reynosa, Tamaulipas, por un caso sospechoso de Coronavirus en México, la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, informó que se dio parte a la Dirección General de Epidemiología para solicitar diagnóstico en el INDRE para la identificación del virus respiratorio.

Y es que si bien el 21 de enero se presentaba un infectado en Washington, estado que se encuentra a cinco horas en avión de la Ciudad de México, la Clínica de Atención Preventiva del Viajero (CAPV) de Ciudad Universitaria ya comenzó a emitir recomendaciones para protegernos de esta infección que ha terminado con la vida de personas en el continente asiático.





Algunas de las indicaciones de la CAPV son las siguientes:

1) Lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón

2) Mantener la higiene nasal, y al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o flexionando el codo

3) Evitar contacto con animales

4) No acudir a mercados donde se venden animales vivos de corral

5) Consumir alimentos bien cocidos





Sobre este tema, la Jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), la Dra. Isabel Villegas Mota, explicó para sumedico.lasillarota.com que el Coronavirus no es lo mismo que la gripe y que la influenza, ya que son vírus diferentes y que hay más de 100 grupos de virus que causan enfermedades respiratorias, siendo una de las características principales del nuevo Coronavirus el viajar de manera veloz:

"Se extiende rápido. Esa es una de las principales características de este. Son virus nuevos que están mutando. Antes, estos microorganismos que eran de animales, se quedaban en los animales, pero esto ya no sucede. Ahora están atacando a los humanos", precisa la especialista, quien también indica que en México no hay casos confirmados y que sí existe una solución para el tratamiento.

"Lo que nos hemos dado cuenta es que no es un virus resistente a las medicinas y se trata con antivirales. No da una mortalidad alta y no da enfermedades graves, pero requiere de medidas de prevención. Hay que lavarse las manos, no saludar de beso y limpiar bien las superficies.

Si bien se dio en un mercado de China, su manera de contraerse no es por vía de la comida. Se contrae por vía aérea. Los centros médicos de primer, segundo y tercer grado ya sea de instituciones públicas o privadas ya tienen la instrucción de que cuando se presente una persona con síntomas del Coronavirus, notificar a la Dirección General de Epidemiología. Si llegaras a presentar cualquier signo de dicho padecimiento, puedes dirigirte a cualquier centro de salud", señaló la doctora Villegas.

Pero eso sí, nunca hay que actuar por nuestra propia mano:

"Lo que recomiendo como medida de prevención es que la gente no se auto medique. Lo mejor es que un profesional de la salud los revise. Muchas de las complicaciones se dan por el retraso en la atención. La gente compra medicinas y las toma, dejando pasar las primeras horas que son las más importantes", recalcó la experta.

Hay que recordar que el pasado 31 de diciembre de 2019 se identificaron los primeros casos de 2019-nCoV en Wuhan, China y hasta hace dos días (21 de enero) se habían reportado incidencias en Guangdong, Beijing, Shanghai, Sichuan, Shandong, Yunnan, Guangxi y Taiwán. A partir del 13 de enero se han dado incidentes en Tailandia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.





Con información de gaceta.unam.mx, entrevista.