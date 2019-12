¿Cómo preparar tu jardín para la llegada de un perro?

Es un proceso que requiere cierta investigación y estrategia

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 17/12/2019

17/12/2019 10:50 hrs.

Foto en portada: best-wallpaper.net

Preparar tu casa para la llegada de un perro no significa quitar tus plantas favoritas ni que deberías perder tu amor por la jardinería. Sin embargo, sí es una actividad que requiere de cierta investigación y estrategia, ya que tu nueva mascota llegará a pasar tiempo a solas en ese lugar mientras tú no te encuentras en casa.

Lo primero que tienes que considerar es el precio de las flores que tienes ahí... ¿Son muy caras?, ¿puedo cercarlas de alguna manera? Y es que un cachorrito no va a distinguir entre una vegetación que costó más de mil pesos y una maleza, por lo que cavarán, levantarán y pisotearán sin discriminación alguna.

Al igual que con otros aspectos de la jardinería, deberás esperar muchas pruebas y errores, ya que cuando son pequeños, los canes tienden a ser curiosos y juguetones. Debido a esto, deberás estar preparado, porque cuando parezca que algo está funcionando, podría llegar a fallar.





Foto: bestfunforall.com

¿Cómo preparar mi jardín para la llegada de un perro?

Habiendo mencionado lo anterior, será importante que sepas que existen plantas tóxicas para los perros y que en caso de ingerirlas, podrían causarles enfermedades o incluso la muerte.

Por bonitas que sean tus elecciones (y algunas incluso sean buenas para la salud), es bueno que sepas que el Aloe Vera, la hiedra, la planta de jade, el bastón tonto, el filodendro, la hiedra del diablo o la "Oreja de elefante", entre otras, representan un peligro para la salud de tu can, por lo que podrás reemplazarlas con Haworthia (o planta de cebra), la hiedra sueca o la palma de salón, que te ofrecerán una apariencia similar, sin los riesgos.

¡NO USES FERTILIZANTES, PESTICIDAS E INSECTICIDAS! Lo ponemos con mayúsculas porque es importante que sepas esto: aunque puede resultar tentador rociar tus jardines con fertilizante y herbicidas, estos químicos pueden tener un efecto perjudicial para tu lomito. De hecho, los insecticidas y el cebo de caracol son algunas de las mayores amenazas para las mascotas.

Lo mejor es que leas las instrucciones del producto para saber cuánto tiempo deberás mantener a tu can fuera del área tratada, y en caso de que veas signos de intoxicación como vómitos o diarrea en tu animal de compañía, deberás llevarlo de inmediato al veterinario.





Foto: pxfuel.com

Otra recomendación, si es que tu terreno lo permite, es poseer un espacio especial que esté totalmente dedicado a las plantas que te gustan mucho. De esta manera tu perrito podrá correr, saltar y brincar en una parte de la casa sin peligro de enfermarse y tú podrás regar y cultivar a gusto.

Si no tienes tanto espacio en tu hogar, procura conseguir flores o plantas que no sean tóxicas para ellos. Algunas son muy bonitas y le darán un toque elegante a tu residencia. Así podrás vivir seguro y tranquilo sabiendo que no hay casi nada que pueda lastimar a tu perrito.





Con información de Rover, American Kennel Club, Anewpuppy.co.uk,