¿Cómo hacer para que mi crush me conteste los mensajes?

Y no, "emmmm... estemmmm" no es una alternativa

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 28/12/2019

28/12/2019 15:51 hrs.

¡Felicidades! conseguiste el número de la persona que te vuelve loco/a y lo/la ves conectado/a... ¿estás preparado para mandarle mensaje? Hay grandes posibilidades de que te ingnore. Piénsalo: no sabe que eres tú o cómo diablos conseguiste su teléfono. Incluso si supiera, podría no estar interesado en ti y dejar pasar el texto. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte, ya que sí existen métodos para generar una conversación que podrían funcionarte.

Una frase motivadora en estas circunstancias es "inténtalo. El "no" ya lo tienes", pero... ¿Cómo puedes hacerle para que tu crush te conteste los sms?

1) Incluye fotos o nada más manda un emoji: Sé creativo con lo que envías y mandarás otro mensaje. ¿Cuántas personas que desean estar con esa persona le mandan nada más letras?

Una imagen vale más que mil palabras. Entonces, en lugar de enviar mil letras, dedícale una imagen. Simple, ¿no?

Al hacer esto, la otra persona puede ver "(inserta tu nombre) te envió una foto" y quizá le despertará curiosidad ya que harás algo diferente a las demás personas.

La experta en citas, Shannon Smith, descubrió que los emojis de cara de guiño, cara de beso y ojos de corazón son los más propensos a recibir una respuesta de los solteros, en ese orden.

2) Muéstrales que estás poniendo atención: Si tu crush es deportista, significa que le gusta la actividad física y la practica con frecuencia. Puedes mandarle un "Qué gran partido te aventaste. ¿Crees que podrías enseñarme a hacer (cualquier cosa del deporte que realice) algún día".

Primero, se alegrará de que fuiste a su juego y después le dará gusto ver que notaste su esfuerzo en una jugada destacada que haya realizado.

Admitámoslo: somos un poco egocéntricos y si le dices que es la mejor o el mejor en lo que le apasiona, se sentirá bien. Esto puede derivar en que te enseñe a hacerlo y por ende, a más tiempo con esa persona.

Foto: commons.wikimedia.org

3) Etiquétala/o en memes: ¿Curioso, no? pero los/las puedes hacer reir etiquetándolas en un meme que te recuerde a ellas/ellos. Además, hay gente a la que le fascinan estas imagenes chistosas.

Procura que no sea nada ofensivo, nada más.

4) No termines todo en "jajaja", "LOL", "jejeje" o "jijijji": Hasta cierto punto es irreal. ¿Si estuvieras hablando en persona con esa persona te estarías muriendo de la risa?, ¿no, verdad?. Sé auténtico con lo que dices y haces. Aún si estás nervioso/a, se nota cuando alguien escribe con el corazón.

Si te ríes todo el tiempo, puede pensar que es broma lo que le estás mandando.

Qué simpático ??. Foto: needpix.com

5) Trata de ser su amigo/a primero: Si tienes poco de conocer a esa persona, frecuéntala, hazte su amigo y conócela. De esta manera se sentirá cómoda/o con tu presencia y le podrás decir más adelante lo que sientes. Muchos evitan este paso por la temida "Friendzone", pero una vez que seas más cercano, podrías tener más apertura a sus sentimientos.

Con información de Huffington Post, Elite Daily, Quora, Seventeen