¿Cómo evitar comer por estrés durante la cuarentena por Covid-19?

La angustia física o emocional aumenta la ingesta de alimentos ricos en grasas, azúcar o ambos

ADRIÁN AGUIRRE 04/04/2020

04/04/2020 19:17 hrs.

El estrés, las hormonas que libera y los efectos de los "alimentos reconfortantes" ricos en grasas y azúcares, llevan a las personas a comer en exceso. Y aunque el auto aislamiento es la mejor manera de que las personas se protejan del Covid-19, quedarse "encerrado" en el hogar puede conducir a algunos comportamientos poco saludables.

Sí, comer emocionalmente es alimentarse como una forma de suprimir o calmar las emociones negativas, como el estrés, la ira, el miedo, el aburrimiento, la tristeza y la soledad.

Se sabe que el no salir de casa para ir a trabajar y la aparente restricción de poder participar en otras actividades fuera de casa puede provocar una incapacidad que tiene posibilidades de convertirse rápidamente en "claustrofobia por cuarentena".

¿Qué significa esto? el diccionario de Cambridge lo define como "la sensación de estar enojado y aburrido porque llevas demasiado tiempo adentro".





Estar mucho tiempo en casa repercute en nuestra salud...





Todo está ligado.

Un artículo de revisión publicado en el journal The Royal Society subraya que la soledad puede causar estragos en la salud física, mental y cognitiva de un individuo, incluyendo entre las consecuencias adversas para la salud la depresión, la mala calidad del sueño, la función ejecutiva deteriorada, el deterioro cognitivo acelerado, la función cardiovascular deficiente (debido a que no se hace ejercicio, generalmente) y la inmunidad deteriorada en todas las etapas de la vida.

Por su parte, la American Psychological Association (APA) señaló en mayo de 2019 (antes de que surgiera el nuevo coronavirus en Wuhan, China) que el aislamiento social podría derivar en un sentimiento de "soledad extrema".

"La soledad crónica es más probable cuando las personas no tienen los recursos emocionales, mentales o financieros para salir y satisfacer sus necesidades sociales o carecen de un círculo social que pueda proporcionar estos beneficios", informa dicha asociación en su sitio web.

Comer por estrés: actividad perjudicial presente en las personas durante la cuarentena por Covid-19

Si bien la comodidad de los alimentos en momentos de estrés es una reacción normal, comer en exceso puede afectar negativamente la salud de las personas y aumentar sus niveles de estrés y ansiedad.

Nadie está exento.

En palabras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México es el mayor consumidor en América Latina de productos ultra procesados, incluidas las bebidas azucaradas. Las tasas más altas de este consumo se encuentran entre los niños en edad preescolar que consumen alrededor del 40% de sus calorías de esta manera. Y un tercio de los pequeños y adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.

Los expertos de la Escuela de Medicina de Harvard señalan que la angustia física o emocional aumenta la ingesta de alimentos ricos en grasas, azúcar o ambos y que los altos niveles de cortisol (hormona del estrés), en combinación con altos niveles de insulina, pueden ser responsables.

"Una vez ingeridos, los alimentos llenos de grasa y azúcar parecen tener un efecto de retroalimentación que amortigua las respuestas y emociones relacionadas con el estrés. Estos alimentos realmente son alimentos "reconfortantes", ya que parecen contrarrestar el estrés", comentan.

Aquí te dejamos 5 tips para evitar comer en exceso:

1) No te restrinjas: Tampoco se trata de espantarte y dejar de comer por días, pero sí que en estos momentos en los que es probable que te estreses porque no puedes salir como quisieras, no te prives de las comidas.

Nunca es una buena idea seguir una dieta altamente restrictiva o privarse de alimentos, especialmente durante momentos estresantes. A menudo, ser demasiado prohibitivo con la ingesta de alimentos o consumir muy pocas calorías puede provocarte "atracones". Cuando esto sucede, tu cerebro lo asocia con una "recompensa" y lo único que ganas es peso.

2) Come a tus horas: Y cocina tus propios alimentos. Ahora es cuando. Las veces que vas a la oficina dependes de la comida de los puestos o fondas, pero en realidad no sabes si usaron más aceite del que tú hubieras querido ni estás al tanto de las medidas de higiene que puedan llegar a tener con sus productos.

Estando en casa puedes monitorear lo que haces y elegir qué es lo que vas a consumir.

No debes cambiar tus horarios de comida nada más porque te encuentras en casa. Si estás acostumbrado a comer tres veces al día, trata de continuar en ese régimen mientras trabajas desde casa.

3) Pide ayuda a tu familia: De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, los amigos, la familia y otras fuentes de apoyo social parecen tener un efecto amortiguador sobre el estrés que experimentan las personas.

Si estás estresado, juega un rato con ellos, platica, realiza actividades que en otro momento no podrías debido al trabajo y después vuelve a tus labores. Te desestresarás y podrás ver de otra manera las cosas.





4) Elimina la tentación: Esconde las botanas. La exposición visual a los alimentos ricos en calorías estimula una parte de nuestro cerebro que modula el control de los impulsos, lo que puede conducir a un aumento de los antojos y a comer en exceso.

5) Muévete: Estar en casa no significa que tengas que descansar del ejercicio. Si estás acostumbrado a ir al gimnasio y ahora están cerrados, sube y baja escaleras, sal al patio a hacer "lagartijas", carga garrafones con agua, sé creativo.

En caso de que lo hagas ocasionalmente, procura no dejarlo. Procura darte por lo menos una hora diaria para hacer algún movimiento como sentadillas, abdominales o salir al patio a patear la pelota. Esto te mantendrá activo y también te entretendrá un rato.