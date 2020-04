¿Cómo desinfectar billetes y monedas en tiempos de covid-19?

Si no hay disponibilidad de agua y jabón, se sugiere utilizar un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.

23/04/2020 13:00 hrs.

¿Cómo limpiar billetes y monedas en tiempos de covid-19? El dinero que cargamos en bolsas, carteras o bolsillos puede estar contaminado con diversos microorganismos debido al uso constante. Ante la llegada de la Fase 3 de coronavirus en México, se han establecido nuevas medidas de prevención y seguridad o bien, algunas se han fortalecido, entre ellas las medidas de higiene, aunque es bien sabido ya que las medidas fundamentales son el distanciamiento físico y el lavado de manos.

En ese sentido, la limpieza y desinfección también son fundamentales; la limpieza según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de cualquier superficie. El proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuyen en cantidad y en el riesgo de propagar la infección.

¿Cómo desinfectar monedas y billetes ante covid-19?

Mientras que, la desinfección se refiere al uso de productos químicos como desinfectantes para matar los gérmenes en las superficies como indican los CDC:

"Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la infección".

Al respecto, el Museo Interactivo de Economía (Mide) ha dado a conocer una serie de medidas y procedimientos para mantener monedas y papel limpios.

¿Cómo limpiar los billetes?

1.Utiliza guantes desechables de plástico.

2.Prepara una mezcla de 4 cucharadas de cloro con 250 mililitros de agua y colócalo en un atomizador.

3.Rocía tus billetes con el atomizador, es importante que no los mojes demasiado.

4. Después, con un trapo limpio y seco, talla ligeramente hasta que se sequen, con la finalidad de que no se doblen o rompan.

¿Cómo limpiar las monedas?

1.Se deberán colocar guantes desechables.

2. Prepara una mezcla de 4 cucharadas de cloro con 250 mililitros de agua y colócalo en un recipiente.

3.Sumerge las monedas en el líquido durante un minuto.

4.Retira las monedas del agua y colócalas sobre un trapo limpio.

Los CDC además indican que el lavado de manos debe ser frecuente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un sitio público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

¿Y sin no hay agua o jabón? Si no hay disponibilidad de agua y jabón, se sugiere utilizar un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.

El desinfectante para manos debe colocarse en la totalidad de ambas y frotarlas hasta que se sientan secas.

Finalmente, se debe evitar tocar los ojos, nariz y la boca con las manos sin lavar, por ejemplo, después de hacer depósitos bancarios y dar o recibir billetes o monedas.