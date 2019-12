¿Cómo decirle a mi pareja que soy virgen?

A veces nuestro ego lo hace más incómodo de lo que debería ser

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 04/12/2019

04/12/2019 15:12 hrs.

Llega un momento en nuestra vida en el que tenemos que decir las cosas que nos dan mucha pena, ya sea a nuestros padres o a nuestra pareja y uno de esos temas es la virginidad.

"¿Qué dirá?", "¿Se molestará?", "¿Me dejará de hablar?", "¿Qué pasará si le digo la verdad?"

Muchas personas hemos estado en esa situación incómoda en la que no sabemos si decirle a esa persona especial que en realidad no hemos estado con nadie más o seguir jugando nuestra carta de tener mucha experiencia.

Lo mejor siempre es la sinceridad, pero esto no siempre es tan simple. Por ello, aquí te dejamos la manera de decirle a tu "amorcito" que eres virgen.

Puedes leer: 5 promesas que nunca debes hacer en una relación

Un estudio de 2016 publicado en The Journal of Sex Research que lleva por nombre "¿La virginidad ha perdido su virtud?" descubrió que los adultos con experiencia sexual no solo no quieren salir con personas sin esa experiencia, pero que los adultos sin experiencia sexual ni siquiera quieren salir entre ellos. Dicha investigación también menciona que las mujeres vírgenes tampoco quieren salir con parejas vírgenes.

Esto demuestra que la decisión representa un estigma para las personas y que si se llega a comentar el tema, la confianza puede aumentar o dar un giro brusco y terminar las relaciones que, en teoría, iban por buen camino.

"En tres estudios metodológicamente diversos, observamos que los adultos sin experiencia sexual se percibían a sí mismos como estigmatizados debido a su inexperiencia y que los adultos sin experiencia sexual no eran muy deseados como compañeros de relación. Incluso los adultos sexualmente inexpertos no encontraron que otros adultos inexpertos fueran socios de relación atractivos", se puede leer en el artículo original.

¿Es mala la virginidad?

Se trata de una decisión libre para cada persona. El cuerpo es suyo y ese individuo decide qué hacer con él. No obstante, la ONU precisa que la virginidad no es un término médico o científico, sino un concepto social, cultural y religioso que "refleja la discriminación de género".

Habiendo leído lo publicado en el Journal antes mencionado, podemos decir que esa discriminación aplica para hombres y mujeres por igual.

También te puede interesar: Inteligencia o belleza: ¿Qué es más atractivo?

¿Cuándo debo decirle a mi pareja que soy virgen?

La recomendación es que no lo hagas a menos de que te pregunte. Quizás estás ante la persona que te ha gustado siempre o finalmente se te haya dado la relación con esa chica o chico que te hace sentir especial.

No estás haciendo nada mal ni estás mintiendo, pero bajo el contexto y la "imagen" que da el ser virgen en un mundo que juzga todo, lo conveniente es decirle cuando sepas que estás seguro con esa persona.

Ahora bien, si te sientes seguro de hacerlo, hazlo. La reacción del que está del otro lado te dirá si esa relación era para ti o si la otra persona tiene una mente muy pequeña como para aceptarte como eres.

Con información del Journal of Sex Research, ONU, girlchase.com, loveshack.org, The Mirror