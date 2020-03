¿Cómo deben actuar los centros de trabajo ante COVID-19?

Todas las personas son susceptibles de contraer este virus

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 21/03/2020

21/03/2020 16:41 hrs.

Con la finalidad de que adopten medidas que colaboren en la prevención y atención del COVID-19, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo emitieron unas recomendaciones para los centros de trabajo.

Y es que muchas empresas optaron por mandar a su personal a trabajar desde casa como medida de prevención ante el brote del nuevo coronavirus COVID-19, pero otras, por su naturaleza o por decisión de los altos mandos, no implementaron dicha medida.

Por ello, dentro de esta guía publicada el 19 de marzo de 2020, se mencionan consejos, estrategias generales de control y un plan de atención en los centros de trabajo ante esta pandemia.





COVID-19: ¿Cómo deben actuar los centros de trabajo?

Si bien se ha reiterado que el lavado de manos, la sana distancia, el cubrirse la boca cuando se tosa o el estornudo de "etiqueta" son maneras efectivas para prevenir la propagación del COVID-19, estas dos secretarías dan las siguientes recomendaciones para los centros de trabajo:





ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL:

Promoción de la salud

Implica orientación, capacitación y organización de los trabajadores para prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 en sus centros laborales, incluyendo las siguientes:

+ Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol gel al 70%.

+ Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.

+ No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

+ No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

+ Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros.

+ Ventilar y permitir la entrada de luz solar.

Sana distancia

Comprende la modificación de hábitos, entre los que están, la distancia entre las personas y la disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre los trabajadores, entre los empleados y sus clientes y el público en general, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo conforme a las disposiciones relativas a la densidad humana máxima en ambiente intramuros y extramuros durante la epidemia por el coronavirus COVID-19.

Filtro de ingreso

Instrumentación de un filtro de supervisión general de ingreso de los trabajadores y clientes que permita la identificación de personal con enfermedades respiratorias, con el fin de remitirlas a su domicilio en aislamiento voluntario, para disminuir el riesgo de contagio.

Resguardo

Enviar al personal a casa cuando presenten enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas mencionados en esta guía.

Aislamiento

Separación y restricción del movimiento de un trabajador que se confirma el contagio de COVID-19, o la exposición al agente biológico infeccioso para evitar un ulterior contagio de la enfermedad en la comunidad.





PLAN DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO ANTE COVID-19

Comprende acciones agrupadas en distintas categorías, desde la planeación o capacitación de los trabajadores, medidas temporales como horarios escalonados, así como mecanismos de vigilancia que los centros de trabajo podrán implementar para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19, mejorar su capacidad de respuesta y reducir las afectaciones que la epidemia pudiera causarles:

Planeación

1. Designar al personal responsable de mantener informado a todos los colaboradores del centro de trabajo respecto a las indicaciones de la autoridad sanitaria. Dicha información se actualiza en las conferencias que todos los días se transmiten en vivo a las 19 horas, huso horario de la Ciudad de México, por el canal oficial de YouTube del Gobierno de México: https://www.youtube.com/channel/UCvzHrtf9by1-UY67SfZse8w

2. Identificar dentro del centro de trabajo al personal en mayor riesgo por su condición.

3. Identificar las tareas o funciones susceptibles de flexibilizarse o realizarse desde casa.

4. Identificar las funciones que por su grado de exposición o atención al público sean más riesgosas.

5. Identificar las actividades esenciales para mantener la actividad del centro de trabajo.

5.2 Información y capacitación

1. Informar sobre los signos, síntomas y medidas planteadas en la Jornada Nacional de Sana Distancia por COVID-19

2. Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales y distribuirlas a través de los medios disponibles.

3. Dar a conocer entre las y los trabajadores el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria (800-0044-800).

Capacitación

1. Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y de limpieza (lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva).

2. Preparar a trabajadores para que puedan asumir y realizar diferentes funciones ante posible ausentismo.

Medidas de prevención

1. Limpieza permanente del centro de trabajo y los lugares de labor, incluidos los servicios de alimentos.

2. Proveer de productos sanitarios y de equipo de protección personal a las y los trabajadores.

3. Contar con depósitos de productos desechables y de uso personal.

4. Escalonar horarios para el uso de las instalaciones con el fin de disminuir el contacto.

5. Separar las estaciones de trabajo compartidas a una distancia de 1.50 a 2.0 metros.

Medidas de protección

1. Instrumentar filtro de supervisión general para ingresar al centro de trabajo.

2. Enviar a casa al trabajador con síntomas de la enfermedad y remitirlo a su centro de atención médica.

3. Identificar a trabajadores que hayan estado en contacto con una persona infectada y enviarlos a casa. Indicarles que en caso de presentar síntomas, acudan a revisión médica.

4. Llevar el registro del personal incapacitado y evaluar posibles casos de contagio.

Políticas temporales

1. Suspensión temporal de actividades no esenciales en función de las medidas establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad sustantiva de una organización ni los derechos de los trabajadores.

2. Flexibilizar el trabajo, permitir la reorganización de los turnos y el escalonamiento de las jornadas laborales, así como el uso de las tecnologías para minimizar el contacto directo, incluyendo el trabajo a distancia.

3. Reducir la asistencia del personal en condición de vulnerabilidad alta.

4. Evitar el retorno de trabajadores enfermos sin contar con la evaluación médica pertinente.

5. Fomentar y brindar confianza para que las y los trabajadores se retiren ante la presencia de síntomas de la enfermedad, a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia.

Vigilancia y supervisión

1. Monitoreo de trabajadores en aislamiento y en caso de ser necesario contactar a la autoridad.

2. Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para la modificación de acciones.

