¿Cómo controlar la ansiedad en gente muda con autismo?

La ansiedad en el autismo puede resultar una pesadilla para una persona, y en el caso de una que no puede hablar, pues peor. Piénsalo: no tienes forma de decir lo que sientes, estás preocupado en exceso por tener o contraer una enfermedad grave y por si fuera poco, presentas deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social, además de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.

¿Cómo puedes comunicar efectivamente lo que te pasa si tu cuerpo te impide emitir palabras? Esto podría causar estragos en el funcionamiento de una persona...

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5a edición, menciona que los dominios centrales de síntomas de TEA (Trastorno del Espectro Autista) están constituidos por déficits en la comunicación social en múltiples contextos (reciprocidad socioemocional, comunicación no verbal y relaciones en desarrollo), así como patrones restringidos y repetitivos de comportamiento e intereses.





La Universidad de Indiana Bloomington menciona en su sitio web que "Muchos niños con trastornos del espectro autista (TEA) recibirán otro diagnóstico en algún momento de su desarrollo. En un estudio de 2008, el setenta por ciento de una muestra de niños con TEA de 10 a 14 años también había sido diagnosticado con otro trastorno. El cuarenta y uno por ciento había sido diagnosticado con dos o más trastornos adicionales (Simonoff, et al). Estos trastornos adicionales, o diagnósticos comórbidos, a veces pueden ser extremadamente debilitantes para las personas con trastornos del espectro autista. Los tipos de diagnósticos más comunes son los relacionados con la ansiedad.

Recientemente, investigadores de la Universidad de Amsterdam revisaron 31 estudios que se centraron en la presencia de trastornos de ansiedad en niños menores de 18 años con TEA. Tras la revisión de estos estudios, los investigadores concluyeron que aproximadamente el 40% de los niños con TEA tenían al menos un trastorno de ansiedad diagnosticado comórbido (van Steensel et al., 2011)".





Afortunadamente ya existen terapias que se han adoptado o desarrollado para tratar este conjunto de padecimientos:

+ Investigar: Primero tienes que saber reconocer los signos de autismo y buscarlos. Una persona que no puede hablar con palabras lo hará con su comportamiento. Si esa persona se presenta agresiva, puede que no sea intencional. Es él o ella intentando comunicar que algo lo/la está abrumando.

Temblores, sudoración, respiración rápida y latidos cardíacos también pueden significar señales físicas de angustia. Abre los ojos y luego ve qué es lo que está provocando esa molestia para quitarla de la vista o actuar al respecto.

+ Habla con ellos: ¿Cómo? Sí. Que no hable no significa que no pueda comunicarse. Crea un lenguaje que ambos entiendan para que te digan lo que está pasando. Puedes señalar imágenes o gestos con las manos para que la persona se comunique contigo cuando necesite ayuda.

+ Crea un ambiente relajado: Ya que te dijeron que están estresados, molestos o asustados con el lenguaje anteriormente comentado, genera un clima de tranquilidad. Lo sensorial es un factor enorme, así que puedes recurrir a la luz natural, la música suave y a los pasillos espaciosos para generar confort.

+ Reconforta: Dales un abrazo, usa voz tranquilizadora, o dales un objeto que sepas que ellos asocian con la sensación de calma. Puede ser su juguete favorito o el peluche que abrazan antes de dormir. Si tienes un jardín que no está siendo ocupado por la fiesta, reunión o el evento en el que estás, puedes llevarlo ahí para que esté más calmado.

+ Enséñale estrategias de afrontamiento: No siempre vas a poder estar con esa persona. Por ello, una de las cosas más útiles que puedes hacer es enseñarle qué hacer en caso de que esté solito o sin tu presencia. Apretar una pelota anti estrés, respirar profundamente o presionar suavemente las manos juntas pueden ser buenas tácticas.





