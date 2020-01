¿Cómo combatir el mal aliento en perros?

¿Por qué apesta tanto?, ¿Qué comió?

Imagina que estás acurrucándote con tu perro cuando te volteas para darle un besito (no lo hagas, es peligroso para la salud) y te topas con que tiene la boca abierta y todo su mal aliento te pega en la cara. Pocas cosas son tan desagradables como un lomito con mal aliento, pero ellos no lo saben y con tal de mostrar su amor irán a lamerte la cara moviendo sus colitas.

La halitosis canina no solo es grave, sino que también podría ser un signo de problema de salud. El inconveniente es que no puedes darle una menta porque podría afectar su sistema digestivo y entonces duplicar los problemas.

Por ello, aquí te dejamos 5 soluciones para combatir el mal aliento perruno:

1) Lava sus dientes: Así como nosotros, los perros también necesitan tener una buena salud en la boca. Lograrlo no es tan sencillo, pues el can puede negarse a abrir su boca, pero si no puedes convencerlo, en las peluquerías para perros te atenderán para cepillarle los dientes a tu cachorro.

2) Comida: ellos no tienen ese "chip" de lavarse los dientes después de comer, por lo que deberás procurar que los alimentos que les des sean de alta calidad que sean fáciles de digerir.





3) Consiéntelo: no nada más con besos y apapachos, también con juguetes seguros para masticar. Morderlos ayudará a limpiar naturalmente los dientes de tu can.

4) Yogurt: ¿¡Quéeeeee!?

"Agregue un poco de yogur natural a la asignación diaria de alimentos de su perro. Asegúrese de agregar solo yogur natural, sin sabores afrutados y definitivamente sin sustitutos de azúcar en el yogur. Los sustitutos de azúcar, especialmente el xilitol, pueden ser mortales para los perros.

No debes darle a tu perro más de una cucharadita o dos, y vigilar para asegurarte de que tu cachorro no sea intolerante a la lactosa. Al igual que las personas, algunos perros no pueden tomar lácteos", explica la editora de la revista "Dog´s best life", Sara B. Hansen.





5) ¿De qué raza es?: De acuerdo con el American Kennel Club, las razas pequeñas pueden requerir más cuidado dental que las razas grandes, ya que son más propensas a la enfermedad periodontal, tienden a tener dientes más juntos y esto promueve la acumulación de placa y sarro. ¡Yuk!

Todos queremos ser recibidos con un beso de "Fido" cuando llegamos a casa, pero es mejor que su boca huela bien y que disfrutes de su compañía a que sufras cada vez que se te acerca por su halitosis canina.





