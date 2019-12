¿Cómo calcular la edad de nuestros perros?

La teoría de que "un año humano son siete de ellos" no está respaldada por la ciencia

Sentimos decirlo, pero si crees que un año humano equivale a siete de los perros, estás equivocado. Y no te culpamos, la mayoría de las personas desde 1950 han creído este cálculo popular, pero la cuestión no es tan sencilla. Por ello, aquí te dejamos la manera de calcular la edad de tu can.

Una posible explicación de cómo comenzó esta fórmula de la relación 7:1 es que antes las personas vivían hasta los 70 años y los perros hasta los diez.

"Supongo que fue una estratagema de marketing. Una forma de educar al público sobre qué tan rápido envejece un perro en comparación con un humano, predominantemente desde el punto de vista de la salud. Fue una forma de alentar a los propietarios a traer sus mascotas al menos una vez al año", menciona William Fortney, veterinario de la Universidad Estatal de Kansas.

Y la curadora del Museo Charles R. Connor de la Universidad Estatal de Washington, que recopila estudios sobre la longevidad en perros, Kelly M. Cassidy, enfatiza "Realmente no se puede matar la regla de los siete años".





¿Cómo calcular la edad de los perros?

Primero que nada, es importante que consideres que todos los perros, sin importar la raza, siguen una trayectoria de desarrollo similar: alcanzan la pubertad alrededor de los 10 meses y mueren antes de los 20 años.

¿Cómo saber el número de años de mi perro?

Esa misma pregunta se hizo el genetista Trey Ideker, de la Universidad de California, San Diego, quien, junto con su equipo, se centró en los perros Golden Retriever.

"Escanearon patrones de metilación del ADN en los genomas de 104 perros, que van desde las 4 semanas hasta los 16 años. Su análisis reveló que los perros (al menos Labrador retrievers) y los humanos tienen una metilación similar relacionada con la edad de ciertas regiones genómicas con altas tasas de mutación; esas similitudes fueron más evidentes cuando los científicos observaron perros jóvenes y humanos jóvenes o perros viejos y humanos viejos. Lo más importante, encontraron que ciertos grupos de genes involucrados en el desarrollo están metilados de manera similar durante el envejecimiento en ambas especies. Eso sugiere que al menos algunos aspectos del envejecimiento son una continuación del desarrollo en lugar de un proceso distinto, y que al menos algunos de estos cambios se conservan evolutivamente en los mamíferos", se puede leer en el Journal Science.





Por otra parte, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria lo desglosa así:

+ 15 años humanos equivalen al primer año de vida de un perro de tamaño mediano

+ El segundo año para un can equivale a unos nueve años para un humano

+ Después de eso, cada año humano sería aproximadamente cinco años para un perro

"Los gatos y los perros pequeños generalmente se consideran 'mayores' a los siete años, pero todos sabemos que tienen mucha vida dejado en ellos a esa edad. Los perros de razas más grandes tienden a tener una vida útil más corta en comparación con las razas más pequeñas y, a menudo, se consideran mayores cuando tienen de 5 a 6 años de edad. La clasificación 'senior' se basa en el hecho de que las mascotas envejecen más rápido que las personas, y los veterinarios comienzan a ver más problemas relacionados con la edad en estas mascotas. Contrariamente a la creencia popular, los perros no envejecen a una tasa de 7 años humanos por cada año en años de perro", menciona la AVMA.





Bajo los contextos planteados por un experto en genética y una institución especializada en animales, ahora sí tendrás herramientas avaladas que te permitan descubrir la verdadera edad de tu mejor amigo de cuatro patas.





