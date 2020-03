¿Cómo afecta el ciclo menstrual a las futbolistas?: historia

"Es difícil explicar lo que se siente menstruar pues a veces es doloroso y otras ocasiones solamente quieres sentir un abrazo o estar acompañada, se sienten cólicos, dolor, inflamación, mucho calor, antojos, más hambre, sueño, cansancio, dolor de cabeza y he visto algunas amigas que presentan cambios fuertes de humor. Un día puedes amanecer súper feliz y en minutos ser la más enojada, no es algo que se sienta bien pero te acostumbras y aprendes a prepararte, adquieres estrategias. Sí afecta las actividades cotidianas, bueno, no diría que las limita pero sí las complica porque tienes que estar pendiente de muchas cosas. Cambiarte varias veces al día la toalla femenina, preguntar a tus amigas de confianza si te has ensuciado, elegir cierto tipo de ropa por si ocurre algún accidente o no es tan cómoda. También es una inversión, pues cada mes toca comprar un paquete de toallas femeninas y toca igual elegir la mejor marca no porque estén bonitas sino porque las usas y te sirven, entonces mientras pruebas puedes tener algún accidente desagradable. Igual afecta para ir a nadar o hacer ejercicios que impliquen mucha actividad física, porque aunque digan que hay toallas femeninas, tampones y otras cosas, la verdad es que no dejas de preocuparte por los accidentes o no dejas de sentir lo que sientes" – María -