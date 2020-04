¿Por qué estar boca abajo ayudaría a pacientes con covid-19?

Esta posición ha sido de gran utilidad, ya que ayuda para que el oxigeno llegue a sus pulmones

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 14/04/2020

14/04/2020 19:06 hrs.

Colocar boca abajo a los pacientes afectados de covid-19 podría salvarles la vida.

Y es que, al parecer, acomodar a los afectados por el nuevo coronavirus en esta posición, llamada "posicionamiento propenso", ocasionaría un aumento en la cantidad de oxígeno que llega a sus pulmones.

Se sabe que el covid-19 puede causar una gran variedad de problemas respiratorios, de leves a críticos, y que los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades como afecciones cardíacas, diabetes y cáncer pueden tener síntomas aún más graves.

También se conoce que el coronavirus puede causar síntomas parecidos a los de la neumonía y que algunas personas pueden tener dificultades para respirar.

En ese sentido, el "posicionamiento propenso" podría ser una solución para las personas que se encuentran entubadas.

Foto: pixabay

Puedes leer: Covid-19: ¿Mayor tasa de mortalidad en pacientes que usan ventilador?

El covid-19 y los pulmones

"El coronavirus, como muchos virus respiratorios, puede causar inflamación en los pulmones. Y cuando los pulmones se inflaman, las membranas que transfieren oxígeno del aire en la sangre se bloquean", dice el doctor y especialista en cuidados críticos pulmonares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, William Graham Carlos.

Cuando un paciente se convierte en crítico es cuando se hace uso de la respiración asistida. El respirador o ventilador se pone a una persona que no es capaz de respirar por sí misma.

Y sí, son bastante solicitados.

Un informe del Imperial College de Londres calcula que el 30% de los pacientes de dicha ciudad hospitalizados con Covid-19 probablemente requerirán ventilación mecánica.

Los signos más frecuentes del nuevo coronavirus son los siguientes:

+ Fiebre (87,9%)

+ Tos seca (67,7%)

+ Astenia (debilidad o fatiga), (38,1%)

+ Expectoración (expulsión de flemas) (33,4%)

+ Disnea (dificultad para respirar) (18,6 %)

+ Dolor de garganta (13,9%)

+ Cefalea (dolor de cabeza) (13,6%)

+ Mialgia o artralgia (dolor de las articulaciones) (14,8%)

+ Escalofríos (11,4%)

+ Náuseas o vómitos (5,0%)

+ Congestión nasal (4,8%)

+ Diarrea (3,7%)

Covid-19: El "posicionamiento propenso"... ¿una solución?

De acuerdo con un estudio publicado en Oxford Medicine, el posicionamiento propenso (conocido en inglés como "prone position") optimiza el reclutamiento pulmonar y la adaptación ventilación-perfusión, lo que resulta en una mejora del intercambio de gases en el 70-80% de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).

¿Qué significa esto?

Que el posicionamiento prono implica cambios en la distribución de la ventilación y el flujo sanguíneo pulmonar.

"Los efectos del posicionamiento prono en el intercambio de gases resultan de una redistribución de la ventilación y la perfusión pulmonares", menciona el sitio de la Universidad de Oxford.

Y continúa:

"En cualquier posición, la ventilación pulmonar regional y el flujo sanguíneo pulmonar están influenciados por el campo gravitacional de la tierra. Cuando aplicamos posicionamiento propenso a un paciente, revertimos el vector de esta fuerza gravitacional, con importantes consecuencias en la inflación y la distribución de perfusión".

La "perfusión" es el acto de bañar un órgano o tejido con un líquido.

La posición propensa o prona es la de abajo

También te puede interesar: Covid-19: ¿Por qué son importantes los ventiladores?

La Secretaría de Salud, por su parte, detalla en su lineamiento para la atención de pacientes por covid-19 que las infecciones virales pueden manifestarse de diversas formas, desde infección asintomática, enfermedad no complicada con o sin fiebre, hasta complicaciones como neumonía o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SIRA).

En ese sentido, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine apunta que 466 pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda fueron asignados aleatoriamente a someterse a sesiones de posicionamiento prono de al menos 16 horas o para dejarlos en posición supina y que la incidencia de complicaciones no difirió significativamente entre los grupos, excepto por la incidencia de paros cardíacos, que fue mayor en el grupo supino.

"En pacientes con SDRA grave, la aplicación temprana de sesiones prolongadas de posicionamiento prono disminuyó significativamente la mortalidad a los 28 y 90 días", mencionan lo autores.

Pero eso sí, no cualquiera puede hacerlo y quien lo realice, debe estar capacitado. Oxford Medicine indica que: