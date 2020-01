Dicen que es de mala educación no hacerle cariñitos si se te acerca moviendo su colita

ADRIÁN AGUIRRE 02/01/2020

02/01/2020 10:52 hrs.

Perros: ángelitos terrenales de cuatro patas que te ofrecen su amor incondicional a pesar de cualquier circunstancia. ¿A cuántos nos ha pasado que mientras caminamos por la calle se nos acerca uno de ellos moviendo su colita? Su carita es tan expresiva que nos dan ganas de acariciarlos. Sin embargo, es importante saber cómo hacerlo correctamente, desde el acercamiento, para que no se espanten o intimiden y suelten la mordida.

Puede tratarse de la mascota de otra persona o de uno callejero, pero es importante que sigas los siguientes pasos para que le puedas dar cariñitos sin peligro alguno.

Es importante que sepas que existen zonas que son más placenteras para el can y que la forma en la que lo consientes mientras está contigo puede convertirte en su humano favorito o en la persona a la que quiere olvidar.

¿Cómo acariciar correctamente a un perro desconocido?

Teniendo en cuenta esto, debes considerar que una buena idea es nunca acariciar a un lomito que no inicia el contacto. Ten en cuenta que ellos, al igual que nosotros, muestran sentimientos mediante su lenguaje corporal. Esto puede incluir que sus ojos se vean más grandes de lo normal, los labios movidos mostrando sus dientes, orejas colocadas hacia arriba y hacia adelante, cola rígida con posible meneo lento o cabello levantado a lo largo de la espalda (¿ves cómo se erizan los gatos? será algo parecido).

Bajo este contexto, es importante que no te acerques a un perro que creas que es agresivo o que muestre uno de los signos antes mencionados.

Lo que puedes hacer es invitarlo a que lo realice poniéndote en cuclillas para estar más cerca de su nivel y cuando se trate de un perro temeroso, girar ligeramente tu cuerpo para parecer menos amenazante. Cuando se trate de un lomito confiado, podrás decirle corporalmente que todo está bien inclinandote ligeramente, acariciando sus piernas y retrocediendo mientras lo convences con la voz.

Evita el contacto visual prolongado: el que te les quedes viendo a los ojos por mucho tiempo también puede ser interpretado como un signo de amenaza. Míralo tantito a los ojos para que sepa que le hablas a él y durante el primer saludo haz contacto visual mínimo.

Permite que el perro se te acerque primero. Si lo ves directamente a los ojos por mucho tiempo, puede tomarlo como un desafío y que crea que quieres pelear. Dependiendo su personalidad, puede enojarse o espantarse.

Mejor no te arriesgues. Invítalo primero y cuando se trate de un animalito tímido, pretende ignorarlo y mira hacia otro durante los primeros momentos hasta que descubra que es seguro acercarse.

¿Cómo saber si un perro es amistoso?

Ya te dijimos los signos para identificar a un perro que está alerta y ahora te decimos lo que debes buscar para notar a un lomito manso que no te hará daño:

Un can amistoso se acercará a ti con las orejitas ligeramente retraídas y su cola extendida a media altura detrás de él, con un amplio movimiento de barrido.

Es importante que sepas que cuando un perro se acerca y te empieza a oler, no necesariamente te está invitando a acariciarlo, sino que está recopilando información sobre ti. Si alzas la mano y retrocede o actúa nervioso cuando lo haces, no lo acaricies. Si por el contrario se muestra relajado y te voltea a ver a los ojos mientras se acerca a ti, entonces procede. Creenos, son tan expresivos que notarás cuando está tranquilo o cuando siente que algo no está bien.

Ahora bien, la mayoría de los perros se sienten cómodos siendo acariciados en el pecho, los hombros y la base de su cuellito, así que cuando acaricies estas áreas, extiende la mano desde un lado, en lugar de mover la mano sobre la parte superior de la cabeza del perro.

Ten en cuenta que las áreas comunes son la base de la cola, debajo de la barbilla o en la parte posterior del cuello donde golpea el collar y que a la mayoría de los perros no les gusta que los toquen en la parte superior de la cabeza y en el hocico, orejas, patas, patas y cola. Por otra parte, las caricias lentas, similares a un masaje suave o un rascado ligero, pueden calmarlos.

Sabiendo esto, la próxima vez que veas a un perro en la calle y quieras hacer interacción, fíjate en las señales mencionadas y procede con cautela o detente. Todo depende de lo que te muestre el can.

