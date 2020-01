Comer chocolate incrementaría creatividad: estudio

Los lugares donde el consumo de chocolate es más alto tienen la mayor cantidad de ganadores del Premio Nobel

16/01/2020

Puede parecer pecaminoso, pero comer chocolate podría hacerte más creativo e incluso más inteligente. Hace unos años (2012), un estudio publicado en The New England Journal of Medicine encontró que los lugares donde el consumo de chocolate era más alto tenían la mayor cantidad de ganadores del Premio Nobel, y esto podría ser coincidencia, pero en 2017 se descubrió que este dulce, consumido regularmente, ayuda a la función cerebral, por lo que no se puede descartar dicha idea.

Las teorías de que este dulce de color café mejora la función cerebral se basan en que el cacao es una rica fuente de compuestos neuroprotectores naturales y bajo dicho contexto, investigadores de la Universidad de L'Aquila, Italia, analizaron la evidencia de que los flavanoles (que se encuentran en el chocolate negro y el cacao, entre otros alimentos) pueden beneficiar la función del cerebro humano.





Foto: commons.wikimedia.org





Sus resultados mostraron que dos horas después de consumir chocolate negro, los adultos jóvenes que lo ingirieron tuvieron mejor memoria y tiempo de reacción que aquellos que comieron chocolate blanco. Además, varios estudios demostraron evidencia de que existe una mejoría en el flujo sanguíneo cerebral, los niveles de oxígeno o la función nerviosa que fueron medidos por pruebas de imagen o pruebas de actividad eléctrica en el cerebro después del consumo de bebidas de cacao.

"La administración aguda de flavanoles de cacao podría producir un efecto cognitivo inmediato, manteniendo el rendimiento particularmente en condiciones cognitivamente exigentes, como fatiga y pérdida de sueño", explican los autores de dicha indagación.

Los especialistas llegaron a la conclusión de que los flavonoides tienen efectos beneficiosos sobre la circulación sanguínea del cerebro y aumentan la velocidad de procesamiento de las imágenes visuales.





Foto: flickr.com





Sin embargo, no todos los chocolates son iguales. El chocolate negro y el cacao tienen niveles altos de flavanoles, mientras que el chocolate con leche y el chocolate blanco los tienen en niveles mucho más bajos.

La sección de salud de Harvard resaltó el impacto generado por el consumo de este alimento. Sin embargo, encontraron difícil conectar los resultados directamente a una mejor función cerebral:

"Varios estudios demostraron evidencia de mejoría en el flujo sanguíneo cerebral, los niveles de oxígeno o la función nerviosa medidos por pruebas de imagen o pruebas de actividad eléctrica en el cerebro después del consumo de bebidas de cacao. Pero debido a que estos cambios no se asociaron rutinariamente con un mejor rendimiento en las tareas cognitivas, es difícil conectar los resultados directamente a una mejor función cerebral", precisa el doctor y editor de la facultad, Harvard Health Publishing, Robert H. Shmerling.

El chocolate también genera beneficios en las personas de la tercera edad, ya que para los adultos mayores, tener una dieta llena de chocolate durante un largo período de tiempo genera un efecto pronunciado en la atención, la fluidez verbal y la memoria.





