Es la expulsión violenta de contenidos estomacales a través de la boca y un mecanismo protector.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 25/02/2020

25/02/2020 15:47 hrs.

¿Conoces las causas de vómito más frecuentes? De acuerdo con el American College of Gastroenterology (ACG), la náusea es el deseo fuerte y desagradable de vomitar, por lo tanto, no, no es lo mismo náusea que vómito, la primera hace referencia a una sensación y el segundo a un mecanismo de protección. Te presentamos las 10 enfermedades que causan vómito.

¿Qué es el vómito? Según los especialistas, el vómito es la expulsión violenta de contenidos estomacales a través de la boca y es un mecanismo protector que permite expulsar alguna sustancia nociva ingerida.

Te recomendamos: 10 síntomas de amigdalitis que debes identificar ya

Causas de vómito frecuentes: ¿por qué vomito?

Otras causas de vómito que se han identificado como frecuentes, son, enfermedades infecciosas y las afecciones inflamatorias.

Respecto a los síntomas de la náusea y del vómito, ambos tienen en común una sensación de mareo o sentirse como una enfermedad del estómago. Además, pueden presentarse:

- Molestias en la parte superior del abdomen

- Mareo

- Sudoración

- Salivación

- Rubor.

Además de los anteriores, el interés por comer puede reducirse y hay saciedad precoz.

¿Por qué vomito? Las causas de vómito sin diversas, entre ellas están las infecciones gastrointestinales, algunos medicamentos como los que se utilizan para quimioterapia o anestésicos. Otras causas posibles, son:

1. Infecciones de la vejiga

2. Neumonía

3. Infecciones del riñón

4. Migraña o jaqueca

5. Meningitis

6. Pancreatitis

7. Ataque cardíaco

8. Colitis ulcerosa

9. Diabetes

10. Hipertiroidismo.

También te sugerimos: 10 "superalimentos" para reducir la glucosa en sangre

¿Por qué surgen las arcadas?

No siempre las arcadas se presentan con vómito pero pueden presentarse antes o después del mismo, comparado con la náusea que puede ocurrir aún sin vómito. Las arcadas son la fuerte contracción de los músculos que conforman la pared abdominal y que crean presión necesaria para vomitar.

Finalmente, las consecuencias más graves del vómito crónico, son el desequilibrio de electrolitos y minerales que circulan en la sangre, pérdida de peso, desnutrición y la deshidratación. Los médicos realizarán un examen médico completo para evaluar las funciones renales y hepática, además de tomar la temperatura o medir la presión sanguínea y el pulso.