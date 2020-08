Casos de reinfección también se presentan en Holanda y Bélgica

Los dos casos de reinfección covid se dan después del de un hombre en Hong Kong que fue infectado dos veces por diferentes cepas de coronavirus

25/08/2020

25/08/2020 11:54 hrs.

Hace unas horas les comentábamos el caso del primer caso de reinfección de covid 19 en el mundo y ahora se acaban de presentar otros dos casos. Científicos holandeses y belgas confirmaron hoy que detectaron, en sus respectivos países, casos de reinfección covid.

Reinfección covid: ¿Estamos seguros y seguras una vez que nos curamos?

De acuerdo con The Independent, los dos casos de reinfección covid se dan después de que los científicos encontraran a un hombre en Hong Kong que había sido infectado dos veces por diferentes cepas del coronavirus.

Sobre el caso de reinfección en Holanda, la viróloga Marion Koopmans señaló en declaraciones recogidas por el medio holandés NOS que el afectado fue un paciente anciano con el sistema inmune deteriorado.

"Las infecciones por SARS-CoV-2 tienen todas una huella digital diferente, un código genético. Las personas pueden llevar algo dentro de su cuerpo durante mucho tiempo después de una infección y ocasionalmente, esto secretar un poco de ARN", mencionó Koopmans.

"Sabemos que las personas no están protegidas de por vida si han tenido la infección, por lo que esperamos eso con el covid. Las infecciones respiratorias pueden ocurrir dos veces o con más frecuencia", añadió Koopmans a dicho medio holandés

El caso de reinfección covid en Bélgica fue una mujer que contrajo covid-19 por primera vez en marzo y volvió a infectarse en junio.

Sobre este suceso, el virólogo belga Marc Van Ranst le dijo al medio local VRT que los síntomas eran relativamente leves en la mujer, pero que existe la posibilidad de que su cuerpo no haya tenido la capacidad de crear suficientes anticuerpos para prevenir la reinfección de covid 19.

"No son buenas noticias. Creo que en los próximos días veremos otras historias similares ... Estas podrían ser excepciones, pero existen y no es solo una", dijo Van Ranst a The Independent sobre la posibilidad de una reinfección covid.

