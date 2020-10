Vacuna contra el VPH, eficaz contra el cáncer de cuello uterino

La vacuna tetravalente contra el VPH estuvo asociada con un riesgo sustancialmente menor de cáncer de cuello uterino

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 01/10/2020

01/10/2020 17:47 hrs.

¿Están relacionados VPH y cáncer? Sí, y el tratamiento de uno podría beneficiar a los que padecen del otro. De acuerdo con investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) sería efectiva contra el cáncer de cuello uterino.

Foto: pixnio

Puedes leer: Prótesis de seno servirían en recuperación de cáncer de mama

Vacuna contra el VPH podría ayudar contra el cáncer cervicouterino

La investigación, publicada en el New England Journal of Medicine, explica que si bien se había demostrado la efectividad y eficacia de la vacuna tetravalente contra el VPH en la prevención de lesiones cervicales de alto grado, faltaban datos para informar la relación que existe entre la vacunación contra el VPH tetravalente y el riesgo de cáncer de cuello uterino invasivo, por lo que los especialistas decidieron investigar más a fondo.

Para llegar a sus conclusiones, los especialistas, recurrieron a los registros demográficos y sanitarios de Suecia para seguir a una población abierta de 1 millón 672 mil 983 niñas y mujeres de 10 a 30 años desde 2006 hasta el 2017 y evaluaron la asociación entre la vacunación contra el VPH y el riesgo de cáncer de cuello uterino invasivo.

"Esto lo hicimos controlando por edad al seguimiento, año calendario, condado de residencia y características de los padres, incluida la educación, los ingresos del hogar, el país de nacimiento de la madre y el historial de enfermedades de la madre", explican los científicos en el artículo original.

Foto: pixnio

También te puede interesar: Veneno de abeja "mataría" células agresivas del cáncer de mama

En 19 mujeres que habían recibido la vacuna tetravalente contra el VPH se diagnosticó cáncer uterino y también en 538 mujeres que no recibieron la inyección.

"La incidencia acumulada de cáncer de cuello uterino fue de 47 casos por 100.000 personas entre las mujeres que habían sido vacunadas y de 94 casos por 100.000 personas entre las que no habían sido vacunadas", mencionaron los expertos en The New England Journal of Medicine.

Concluyeron que la vacuna tetravalente contra el VPH estuvo asociada con un riesgo sustancialmente menor de cáncer de cuello uterino invasivo entre las niñas y mujeres suecas de 10 a 30 años, a nivel de población.