El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en las mujeres mexicanas y en 2018 se reportaron 27 mil 283 nuevos casos

ADRIÁN AGUIRRE 25/06/2020

25/06/2020 15:15 hrs.

De acuerdo con una investigación publicada en el journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), existe una plataforma tecnológica no invasiva para la entrega de genes a las células de cáncer de mama. Esta tecnología fue desarrollada por un equipo de la Universidad de Stanford y combina ultrasonido con microburbujas que están dirigidas al tumor.

Globocan menciona que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en las mujeres mexicanas con 27 mil 283 nuevos casos en 2018, lo que representa un 26% de las mujeres de todas las edades.

¿Puede ayudar este tratamiento con ultrasonido a las personas con cáncer de mama?

¿Se pueden destruir células cancerosas con tratamiento de ultrasonido?

"Nos propusimos desarrollar un protocolo flexible para transfectar eficientemente las células tumorales y estromales para producir citocinas inmunoactivas, y así mejorar la infiltración de células T mientras se reduce la masa tumoral. Al combinar el ultrasonido con microburbujas dirigidas a tumores, se crean poros de membrana y facilitan una transfección local y controlable", señalan los autores de la investigación publicada en el journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Se conoce como transfección al proceso en el cual se inserta material genético, como ADN y ARN trenzado doble en células.

¿Cómo funciona este tratamiento de ultrasonido? El ultrasonido se activa y las microburbujas explotan, generando agujeros en las membranas de las células cancerosas. Esto permite que se entreguen los genes.

"La tecnología de plataforma en desarrollo aquí tiene como objetivo abordar la necesidad de una terapia local efectiva y no tóxica mediante el desarrollo de un método de transfección tumoral mínimamente invasivo con una toxicidad mínima fuera del objetivo", detallan los investigadores, quienes agregan:

"La administración local de un plásmido y microburbujas, junto con un ultrasonido de baja intensidad guiado por imagen, proporciona un método seguro y efectivo para crear un tumor inflamado de células T"

"Las microburbujas son burbujas microscópicas llenas de gas, con un diámetro tan pequeño como una décima parte de un vaso sanguíneo. A ciertas frecuencias y presiones, las ondas de sonido hacen que las microburbujas actúen como globos. Descubrimos que al usar frecuencias más bajas, las microburbujas pueden expandirse significativamente, hasta que explotan violentamente", señala la doctora de la Universidad de Tel Aviv, Tali Llovitsh.

Y en el estudio se puede leer lo siguiente:"Aplicamos una frecuencia de transmisión de 250 kHz. La oscilación de microburbujas resultante se mejoró significativamente".

"Este descubrimiento podría usarse como plataforma para el tratamiento del cáncer", concluyó Llovitsh

Con información de PNAS, medicalxpress, gco.iarc.fr