¿Pueden las madres transmitir el cáncer a sus bebés?

Un reporte en The New England Journal of Medicine informa que se detectaron 2 casos. Se trató de la transmisión materno-infantil de tumores de cuello uterino.

¿Puede el cáncer en el embarazo derivar en cáncer en bebés? De acuerdo con los especialistas se trata de un evento raro pero no inaudito y recientemente se habrían informado un par de casos en Japón.

Un reporte publicado el 7 de enero en The New England Journal of Medicine informa que se detectaron dos casos de cáncer de pulmón pediátrico en dos menores de siete años (uno de 23 meses y otro de seis años) como resultado de la transmisión de madre a infante.

Cáncer en el embarazo: ¿Pueden los tumores de la madre provocar cáncer en bebés?

La Canadian Cancer Society menciona que los efectos del cáncer en el feto no se conocen mucho pero parece que el cáncer rara vez tiene un efecto directo sobre el feto y solo unos pocos tipos de neoplasias pueden transmitirse de la madre al feto: leucemia, linfoma no Hodgkin, cáncer de pulmón de células pequeñas y melanoma maligno.

De acuerdo con un artículo publicado el 14 de abril de 2018 en el journal Evolution, Medicine, & Public Health, la única vía natural de transmisión de células cancerosas en los seres humanos es a través de la placenta hemocorial, que permite el tráfico celular.

"Cuando se le proporciona a las células cancerosas una ruta para la transferencia de células viables, estas pueden reubicarse, adaptarse al desafío inmunológico y diseminarse en un nuevo individuo huésped", advirtieron los investigadores.

En los dos casos notificados por The New England Journal of Medicine a principios de 2021, se trató de la transmisión materno-infantil de tumores de cuello uterino que se detectaron de manera incidental.

"La regresión espontánea de algunas lesiones en el primer niño y el lento crecimiento de la masa tumoral en el segundo insinuaron la existencia de respuestas inmunes a los antígenos no propios (aloinmunes) contra los tumores transmitidos", mencionaron los autores de la publicación.

¿Cuál es el impacto del cáncer en el embarazo?

La National Foundation for Cancer Research informa que con un equipo de atención capacitado, el cáncer rara vez afecta al bebé durante el embarazo, pero que si la quimioterapia se administra durante el primer trimestre, dicho tratamiento puede causar pérdida del embarazo o defectos de nacimiento. Hacerlo después de este periodo, indica esta fundación, tendría riesgos mucho menos graves.

Cáncer en bebés: ¿Qué atención recibieron los menores?

Los investigadores detallan que la terapia con inhibidores de puntos de control inmunológico con el medicamento nivolumab derivó en una fuerte regresión de todos los tumores restantes en el primer bebé.