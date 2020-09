Pacientes con cáncer de colon desconocerían necesidad de colonoscopía

El cáncer de colon es un padecimiento que causa aproximadamente 112 mil muertes anuales, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 15/09/2020

15/09/2020 18:23 hrs.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Gastroenterology and Digestive Systems, un porcentaje de las personas que padecen cáncer de colon desconocerían sobre la colonoscopía, el examen que se usa para detectar cambios o anomalías en el recto y en el intestino grueso.

¿Por qué es importante saber sobre la colonoscopía? Porque el cáncer de colon es un padecimiento que causa aproximadamente 112 mil muertes anuales, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) apuntan que afecta a mujeres y hombres de todos los grupos raciales y étnicos, siendo más frecuente en personas de 50 años o más.

Ahora bien, la investigación publicada en el Journal of Gastroenterology and Digestive Systems detalla que de los 84 voluntarios que proporcionaron su información completa en los cuestionarios de las prácticas de los gastroenterólogos que los atendieron, 24 no sabían que necesitaban volverse a hacer la colonoscopía ni estaban al tanto del intervalo de tiempo en que lo tenían que volver a hacer; de estos, 14 no estaban al tanto del periodo de tres años para hacerse otra colonoscopía de revisión y 10 no sabían que necesitaban otra colonoscopía de vigilancia.

"Estos datos demuestran un desconocimiento de los pacientes con pólipos colorrectales avanzados probados con biopsia sobre su necesidad de repetir la colonoscopía, así como el intervalo de vigilancia adecuado para la revisión de vigilancia", concluyeron los autores del estudio.

Foto: pxhere

¿Tiene riesgos la colonoscopía?

Mayo Clinic informa que una colonoscopía presenta pocos riesgos, pero que en muy raras situaciones, las complicaciones pueden ser las siguientes:

+ Desgarro en la pared del colon o del recto

+ Reacción adversa al sedante que utilizó el médico

+ Sangrado en el lugar donde se tomó la biopsia

"Después de analizar los riesgos de la colonoscopía contigo, tu médico te pedirá que firmes un formulario de consentimiento que autorice el procedimiento", detalla Mayo Clinic

Cáncer de colon: ¿Con qué frecuencia me debo hacer la colonoscopía?

Sobre esta pregunta, la Escuela de Medicina de Harvard menciona en su sitio web que la frecuencia con la que una persona debe hacerse una colonoscopía depende de la prueba y de su riesgo de cáncer de colon.

"Si tiene un riesgo promedio y elige la colonoscopía, debe someterse al procedimiento cada 10 años, a partir de los 50 años. La colonoscopía se puede realizar antes y con mayor frecuencia en personas con mayor riesgo", recomienda esta institución educativa.