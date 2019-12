Nuevo tratamiento podría eliminar el uso de quimioterapía

Científicos españoles descubrieron que hay una forma de eliminar el uso de quimioterapia en algunos tipos de cáncer de mama

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 13/12/2019

13/12/2019 17:52 hrs.

Un equipo de científicos españoles desarrolló un nuevo tratamiento médico que podría eliminar el uso de quimioterapia en los cánceres de mama agresivos, eliminando también el riesgo de efectos secundarios como mareos, nauseas y pérdida de cabello.

Este estudio es el primero en su tipo pues nunca antes se había encontrado que en ciertos tipos de cáncer de mama, la quimioterapia podría ser reemplazada por un tratamiento biológico.

Tratamiento podría eliminar quimioterapia

Recientemente se desarrolló un tratamiento biológico que podría beneficiar a pacientes que tienen un tumor homonosensible, lo cual afecta hasta a un 70% de los casos de cáncer de mama, y que tienen un alto riesgo de metástasis, es decir, de que el cáncer se disemine a otros órganos como el hígado, huesos y cerebro.

Según los autores del estudio publicado en la revista The Lancet Oncology, actualmente estos fármacos biológicos se utilizan para retrasar el uso de la quimioterapia, pero lo que el equipo español quería saber es si éstos tienen efectividad en pacientes con metástasis después de la quimioterapia.

Lo que buscaron era saber si podían reemplazarse las quimioterapias en casos de cáncer de mama precoz.

De acuerdo a Aleix Prat, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona y coautor principal de la investigación, el estudio comparó la quimioterapia con el tratamiento biológico en combinación con el tratamiento hormonal en pacientes de algo riesgo de metástasis.

Los análisis demostraron que ambos tratamientos tenían una eficacia similar.

Estos hallazgos son muy relevantes debido a que el hecho de eliminar la quimioterapia del tratamiento de cáncer, puede tener numerosas ventajas en los pacientes.

TAMBIÉN LEE: Famosas que no sabías que sufrieron cáncer de ovario

"Es un tratamiento mucho menos tóxico a corto y a largo plazo, muy bien tolerado y las toxicidades graves son tremendamente bajas", asegura el investigador Prat.

Además, señala que comparado con la quimio, los fármacos biológicos son más seguro y mucho más tolerables para los pacientes. La diferencia es abismal.

"No se cae el pelo, no hay nauseas, no hay vómitos, no hay diarreas. Como mucho puede haber un poco de cansancio y hay que seguir las analíticas porque a veces las defensas se pueden alterar un poco", agrega el experto.

¿En qué consiste este nuevo tratamiento?

De acuerdo a un artículo de la BBC, el tratamiento se administra por vía oral y consiste en tomas dos pastillas por seis meses que incluyen unas semanas de descanso.

Una es el fármaco biológico (ribociblib) y el otro es un fármaco hormonal (letrozol).

Como los fármacos puede tomarlos el propio paciente en su casa, no es necesario acudir al hospital ni ponerse medicamentos por vía intravenosa, como es el caso de la quimioterapia.

"Son fármacos biológicos que van directamente a la célula cancerosa y atacando a una proteína muy específica de la célula tumoral, impiden que se pueda reproducir. Al no poder dividirse, la célula entra en un colapso y muere", explican los autores del estudio.

¿Cuándo estará disponible? El investigador Prat revela que podría estar disponible para los pacientes con tumores muy agresivos en los próximos 3 o 4 años.

Actualmente se siguen llevando a cabo estudios para evaluar la eficacia de los fármacos biológicos después de una quimioterapia y es probable que los científicos tengan los resultados a finales de 2020.

¿Probarías este nuevo tratamiento?

SIGUE LEYENDO: Señales de cáncer de mama en mujeres jóvenes