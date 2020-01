Nueva técnica permite ver actividad de tumores en tiempo real

Es en tumores mama. Los científicos magnetizaron el piruvato de carbono 13 enfriándolo a una temperatura aproximada de -272 grados Celsius.

INGRID SILVA 22/01/2020

22/01/2020 19:23 hrs.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y financiado por el Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido, ya existe una nueva técnica que permite la detección de las regiones activas de un tumor de mama.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en las mujeres de todo el mundo; representa el 16% de todos los cánceres en mujeres. Su tasa de supervivencia es variable en todo el mundo.

Se trata de un nuevo tipo de exploración con moléculas magnetizantes que permite que los médicos puedan ver qué regiones de un tumor de mama están activas, en tiempo real.

Nueva técnica permite ver tumor de seno como si "respirara"

La técnica de escáner ha sido nombrada como imagen hiperpolarizada de carbono 13 y puede ser utiliza para controlar el cáncer de mama, según el trabajo presentado por los investigadores.

¿Comprobado? El equipo del Departamento de Radiología de la Universidad de Cambridge y del Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido de Cambridge, probaron la nueva técnica en siete pacientes del Hospital de Addenbrooke con varios grados y tipos de tumores de mama antes de recibir un tratamiento.

La técnica seleccionada para medir la velocidad con la cual los tumores metabolizaban una molécula de nombre piruvato, fue la exploración.

Con dicha medición se pudo detectar tipo, grado, diferencias en el tamaño y una medida de velocidad y qué tan agresiva es la enfermedad, es decir, se pudo obtener de manera detallada la denominada "topografía del tumor" para así detectar variaciones en las diferentes regiones del tumor.

Como indica el investigador principal, Kevin Brindle:

Se trata de una de las imágenes más detalladas del metabolismo del cáncer de mama de un paciente que hemos podido lograr. Es como si pudiéramos ver el tumor "respirando".

¿Qué es el piruvato de carbono 13?

Se trata de una forma de molécula marcada con isótopos que es más pesada que el natural y que se forma en el cuerpo a partir de la descomposición de azúcares como la glucosa, entre otros.

Para este estudio, los científicos magnetizaron el piruvato de carbono 13 enfriándolo a una temperatura aproximada de -272 grados Celsius y exponiéndolo a campos magnéticos intensos y radiación de microondas. Después, el material congelado se descongeló para ser disuelto en una solución inyectable.

Futuro prometedor...

Brindle habló también de las ventajas de los avances encontrados:

Combinando esto con los avances obtenidos en las pruebas genéticas, esta exploración permitiría que en el futuro, los médicos puedan adaptar mejor los tratamientos para cada individuo y así identificar la respuesta de los pacientes a terapias, como la quimioterapia, antes de los tiempos que actualmente se consideran.

Finalmente, el mensaje clave de la OMS es que este tipo de cáncer continúa siendo el más común en mujeres de todo el mundo, y está aumentando particularmente en los países en desarrollo, donde la mayoría de casos son diagnosticados en fases avanzadas.