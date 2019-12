Niño se rapa para que su amigo con cáncer no se sienta solo

La historia de Olly Spencer, un niño de 7 años que se rapó para que su amigo con cáncer no se sintiera solo, está dando la vuelta al mundo

Una hermosa historia se viralizó recientemente en redes, pues un niño llamado Olly de solo 7 años decidió raparse para que su amigo con cáncer no fuera el único sin pelo en la escuela y no se sintiera solo. Este hermoso acto de solidaridad ya le está dando la vuelta al mundo, conoce la conmovedora historia.

Niño se rapa para ayudar a su amigo con cáncer

Olly Spencer, un amoroso niño de 7 años se ha vuelto muy popular en redes, pues realizó un acto de solidaridad y amistad que pocos se atreverían a imitar.

Todo comenzó cuando a Tommy-Lee Hetherington, un pequeño residente de la ciudad inglesa de Anstey, le diagnosticaron en 2018 leucemia, uno de los cánceres en niños más comunes.

Por los tratamientos de cáncer a los que tuvo que someterse, el pequeño Tommy perdió su pelo, lo que lo hacía sentir avergonzado en la escuela.

Sin embargo, no contaba con que uno de sus compañeros, Olly Spencer, haría uno de los actos más solidarios para hacerlo sentirse mejor. El niño de 7 años, se rapó el pelo para que Tommy no volviera a sentirse mal por su aspecto.

Desde ese momento, los niños se han convertido en amigos inseparables.

"No quería que se sintiera solo. Me afeité la cabeza para que pudiéramos ser calvos juntos", explicó el pequeño Olly.

Pero su buen corazón no se dio por vencido ahí, pues consiguió recaudar unos 1400 euros para una organización benéfica que ayuda a niños y jóvenes enfermos de cáncer en su lugar de origen, Leicester.

"Llegué a casa y le pregunté a mamá si podía raparme la cabeza, así Tommy no sería el único niño sin pelo en la escuela. Somos mejores amigos y le ayudaré en todo lo que pueda", explicó el niño.

Pero, ¿cómo es que un niño de 7 años toma la decisión de raparse para ayudar a su amigo con cáncer? El propio Olly lo explica:

"Cuando Tommy no tenía cabello, me sentía triste y no quería que se sintiera solo. Le quería ayudar, ya que tenía cáncer y quería que el cáncer se fuera. Me rapé para que pudiéramos ser calvos juntos. También recaude dinero para una organización que lo apoya a él y a otros como él", declaró el pequeño.

Por su parte, la madre del pequeño Tommy, relata que después del diagnóstico de leucemia de su hijo, todo cambió en su familia, los dejó devastados.

Para combatir la enfermedad, Tommy tuvo que someterse a duros tratamientos de quimioterapia.

"Nos dijeron que su tratamiento duraría tres años y medio. Comenzó con una etapa intensiva de esteroides, transfusiones de sangre y pinchazos de madera. Pero en cada etapa ha sido optimista y se ha tomado todo con calma. Es un pequeño soldado realmente valiente que no merece esta cruel enfermedad", expresa la madre de Tommy.

Cuando ella supo que Olly, el mejor amigo de su hijo se había rapado para impedir que se sintiera solo, se sorprendió mucho y desde entonces, lo considera un "muchacho sensacional".

Cáncer en niños

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos, pero hay diferencias.

El cáncer en niños o cáncer infantil puede ocurrir repentinamente, sin síntomas tempranos y tiene una alta tasa de curación. El tipo de cáncer más común en los niños es la leucemia o cáncer en la sangre.

Otros cánceres que afectan a los pequeños son los tumores cerebrales, el linfoma y el sarcoma del tejido blando.

Los síntomas del cáncer en niños así como los tratamientos dependen del tipo de cáncer y de lo avanzado que esté. En algunos casos, será necesaria la cirugía, mientras que en otros la radioterapia, la quimioterapia o los trasplantes de células madre.

