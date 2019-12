Memo del Bosque es diagnosticado con más de 20 tumores cancerígenos

El productor de numerosos programas de televisión, Memo del Bosque, se someterá a fuertes quimioterapias y a un trasplante de médula

22/11/2019 13:23 hrs.

El cáncer es una enfermedad cada día más extendida, que no distingue géneros ni edades y ahora, se dio a conocer que el famoso productor de televisión Guillermo del Bosque, conocido como Memo del Bosque, fue diagnosticado con más de 20 tumores cancerosos.

Los estudios a los que se sometió indican que el productor tiene diversos tumores debido a que sufre linfoma de Hodgkin, por lo que debe someterse a fuertes quimioterapias.

El productor de televisión conocido como Memo del Bosque confesó recientemente en una entrevista que fue diagnosticado con cáncer desde 2016, cuando empezó a experimentar fuertes molestias, como mareos constantes y dolor de cintura intenso.

Para saber de qué se trataba, se realizó varios chequeos con diversos especialistas, pero los doctores tardaron mucho en darle los resultados.

Finalmente uno de los médicos le dio la noticia de que sus molestias eran resultado del cáncer que padecía.

"El doctor me habla, yo ya percibiendo algo raro y me dice ´memo, lo que imaginaba, es cáncer´. Inmediatamente pensé en los amigos que han tenido cáncer y que se han ido en dos o tres meses y dije espero que no sea mi caso", confesó del Bosque en una entrevista al programa Hoy.

Al acudir al médico y preguntar en dónde estaba el tumor, le dicen que tiene 20 tumores.

Inmediatamente comenzó con el tratamiento de quimioterapias y los tumores se erradicaron exitosamente en gran parte, excepto tres.

El médico le sugirió a del Bosque hacer otras 6 quimioterapias para terminar completamente con la enfermedad pero él le dijo que no, que ya estaba cansado y que preferiría descansar un tiempo.

Se fue al mundial de Rusia por trabajo y al regresar se hizo otro estudio. Ahí se dio cuenta de que las tres lesiones que tenía, ahora eran 10. Pasaron seis meses y se hizo otro estudio porque empezó a notar inflamación en la pierna izquierda y ahí le dijeron que ya tenía 23 lesiones cancerosas.

Esta situación aceleró el proceso de entrar en una nueva etapa de quimioterapias y en un tratamiento con células madre que incluye un trasplante de médula.

Debido a estas graves complicaciones, Memo del Bosque se someterá a 4 quimioterapias seguidas para eliminar lo que haya quedado de lesiones cancerosas.

En entrevista, el productor explicó que como parte de su tratamiento estará 25 días aislado en un hospital para evitar cualquier contacto con bacterias o microbios porque no tendrá defensas.

Él asegura que está nervioso aunque no tiene miedo porque confiesa que está convencido de que va a seguir con vida disfrutando a su familia.

"Son experiencias de vida y sigo pensado que voy a salir de esto, que voy a vencer esta enfermedad que tengo ahora", dijo.

En Instagram también ha compartido mensajes y fotografías donde se le ve sin pelo, afirmando que se encuentra con más ganas de vivir que nunca.

"Mientras no suene la campana, la batalla aún no termina. Bendiciones a todas las personas que al igual que yo, pasan momentos difíciles en alguna enfermedad", escribió a sus seguidores.

Sobre sus hijos, del Bosque afirmó que al principio evitó mencionarles la palabra cáncer para no asustarlos, solo se limitó a decirles que estaba enfermo y que necesitaba algunos medicamentos.

Ahora está recibiendo quimioterapias mucho más fuertes que las primeras que recibió, lo que le ha causado fuertes efectos secundarios, al grado que hasta vomita el agua.

Linfoma de Hodgkin en hombres

La American Cancer Society señala que el linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer muy común en hombres jóvenes y que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos.

Para entender que es el linfoma de Hodgkin primero debes saber para qué sirve el sistema linfático. Esta parte del sistema inmune ayuda a combatir infecciones y algunas otras enfermedades. También ayuda a controlar la circulación de líquidos en el cuerpo.

El sistema linfático está compuesto principalmente por células llamadas linfocitos, un tipo de glóbulo blanco.

El tejido linfático se encuentra en muchas partes del cuerpo, de modo que el linfoma de Hodgkin puede originarse en casi todas las partes del cuerpo, aunque afecta más los ganglios lifáticos, los vasos linfáticos, el bazo, la médula ósea y el tracto digestivo.

Lo más grave de esta enfermedad es que podemos tenerla y no saberlo, aunque en algunas ocasiones manifiesta síntomas como las protuberancias debajo de la piel, fiebre, sudoración en la noche, pérdida de peso involuntaria y cansancio.

Los hombres tienen más riesgo de sufrir linfoma de Hodgkin, especialmente aquellos entre 20 y 29 años y después de los 55.

