Medicamento contra la esquizofrenia podría eliminar tumores cerebrales

Los glioblastomas son uno de los cánceres cerebrales más agresivos

MELISSA SIERRA 05/05/2020

05/05/2020 18:00 hrs.

El cáncer en el cerebro es uno de los tipos de cánceres más agresivos, pues además de afectar seriamente la calidad de vida del paciente, suele tener un diagnóstico terminal, por lo que muestra una alta tasa de letalidad.

Uno de los cánceres cerebrales más mortales es el glioblastoma, que se manifiesta con tumores en el cerebro o la médula espinal. Estos tumores se forman a partir de las células denominadas astrocitos, las cuales suelen apoyar el funcionamiento de las neuronas.

Para tratar de atacar este cáncer cerebral, un equipo del Jonsson Comprehensive Cancer Center de la Universidad de California en Los Ángeles analizó la aplicación de un medicamento para la esquizofrenia como parte de una terapia contra los tumores en el cerebro.

La investigación ha descubierto que el trifluoperazina, utilizada comúnmente para tratar la esquizofrenia, en combinación con la aplicación de radiación, puede ayudar a eliminar las células cancerígenas del glioblastoma.

De acuerdo con los especialistas, las terapias con radiación suelen ser los tratamientos más eficaces contra el cáncer, sin embargo, los tumores cerebrales agresivos suelen generar resistencia a la radiación, por lo que el tratamiento pierde su eficacia.

Así mismo, la trifluoperazina no representa un tratamiento efectivo contra este tipo de tumores, pero se descubrió que al combinar ambas terapias se logró un mejor impacto de la radiación, incluso en las células resistentes.

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, probó ésta alternativa terapéutica en ratones con resultados exitosos, por lo que está a la espera de iniciar un ensayo clínico en humanos.

De acuerdo con los resultados, al aplicar la combinación de radiación y trifluoperazina en ratones, el crecimiento de los tumores cerebrales se desaceleró significativamente, y prolongó la vida de los animales.

El tratamiento aumentó la tasa de supervivencia de los ratones en un 100% a más de 200 días, esto en comparación con los ratones que sólo fueron tratados con radiación, quienes vivieron en promedio poco menos de 68 días.

"Podemos encontrar una combinación de tratamientos con radiación que sea muy tolerable para los pacientes y que les vaya bien (...) El siguiente paso es ver si podemos detener esta resistencia a la radiación en humanos".

¿Qué es el glioblastoma?



Este tipo de tumores pueden afectar el cerebro o la médula espinal, por lo que generalmente son difíciles de eliminar y su tratamiento se centra en enlentecer la evolución del cáncer y reducir los síntomas.



El glioblastoma puede desarrollarse a cualquier edad, pero es más común en adultos mayores. Algunos de los síntomas que manifiesta este padecimiento oncológico son fuertes dolores de cabeza, náuseas, vómitos y convulsiones.



Para diagnosticar este tipo de cáncer los profesionales de la salud suelen aplicar exámenes neurológicos, pruebas de diagnóstico por imágenes y la extracción de una muestra de tejido para ser analizada por biopsia.