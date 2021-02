Expertos analizan situación del cáncer en la pandemia

Tres especialistas discuten las dificultades que han vivido las personas con cáncer durante la pandemia y las medidas que se pueden tomar para combatirlo.

Los principales desafíos que enfrentan los pacientes con cáncer durante la pandemia en nuestro país van desde el acceso a la salud y a la materia oncológica hasta la sobreinformación con materiales que muchas veces pueden diferir con las opiniones de los médicos.

En palabras del presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, A.C, Héctor Valle Mesto, durante la emergencia sanitaria se ha encontrado que hay dificultad en el acceso a medicinas en algunas enfermedades, pero también a la infraestructura y el acceso al personal de salud, ya que muchos hospitales a lo largo y ancho del país se han tenido que reconvertir a áreas covid, y al hacer esto, han dejado espacios de difícil acceso para encontrar a donde deben ir los pacientes.

"Otro punto a destacar es que desde muy temprano en la pandemia se habló de que había que separar de la práctica médica al personal de salud que padeciera ciertas comorbilidades o a los que tuvieran mayor edad. Esto dejó a los pacientes sin la misma oferta de siempre de médicos que hubiesen estado disponibles y que pudieran darles tratamiento", apuntó el especialista durante el panel virtual "Cáncer en México, cómo enfrentarlo en el 2021".

¿Qué se puede hacer para enfrentar el cáncer durante la pandemia?

Combatiendo el cáncer durante la pandemia: lo que se puede hacer

Valle Mesto ve tres puntos clave que afectan a los pacientes con cáncer durante la pandemia: falta de acceso a personal de salud por la separación antes mencionadas, falta de acceso a medicamentos y reconversión de hospitales a la atención de covid-19.

El doctor del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Eduardo Cervera, agrega dos puntos más: la formación de recursos humanos para la salud y la detección oportuna del cáncer.

"La detección oportuna juega un papel crucial. En el cáncer de mama, por ejemplo, si detectas a una mujer o a un grupo de mujeres en etapa 1, vas a curar al 95% con un costo de menos de 100 mil pesos. En cambio si las detectas en etapa 3 o 4, vas a curar a solamente el 15% a un costo de aproximadamente un millón de pesos por paciente", explica Cervera.

¿Qué conviene para combatir el cáncer durante la pandemia? Cervera apunta que el diagnóstico oportuno, pero esto se ha descuidado por el tema de la covid-19.

"No se está haciendo detección oportuna ni se está atendiendo a los pacientes en etapas tempranas. Deberíamos empezar a salir del cascarón covid y pensar que nuestras necesidades de salud poco a poco las tenemos que re-reconvertir", pide el experto.

Las plataformas digitales juegan un papel muy importante y Cervera menciona que estas herramientas pueden ayudar en la educación de la gente y del personal.

Cáncer durante la pandemia: "la sociedad tiene que poner de su parte"

El doctor Jorge Tanaka concuerda con eso y menciona que durante la pandemia se ha acelerado la utilización de algunas, como la telemedicina, y el aprendizaje por medio de lo digital para la actualización de los médicos y de los profesionales en general.

Sin embargo, advierte que combatir el cáncer durante la pandemia no solo es responsabilidad de la industria farmacéutica y que la gente también tiene que poner de su parte.

"Es un esfuerzo y una labor que tiene que realizar toda la sociedad. Si no actúa la sociedad en su conjunto y no solamente por un actor, esto puede llevarnos a un problema más serio de salud. Todos debemos ser protagonistas activos", apunta Tanaka.

En palabras de los expertos para combatir el cáncer durante la pandemiase debe realizar un trabajo en conjunto con el gobierno como eje rector, la industria, las organizaciones y las fundaciones y la sociedad en general.

Cervera resalta que la pandemia nos ha enseñado que la masificación no necesariamente es buena y que en el tema del cáncer, el cree que tendrá que dejar de ser de grandes grupos y lineamientos.

"Hablar del paciente "tal" con el cáncer "tal". Tenemos que modificar ese pensamiento: si todo el cáncer de mama debe tratarse así. Eso no. Mejor: este tipo de cáncer debe tratarse así. El tratamiento personalizado del cáncer es un paso", dice el doctor Cervera.

Agrega que para combatir el cáncer durante la pandemia no solo es suficiente con tener el internet, sino que los especialistas y medios que compartan información y la traten deben tener tres elementos pedagógicos: transferencia del conocimiento, la aplicación del conocimiento y el cambio en la certificación del conocimiento, que no se quede con el conteo del número de horas o si el alumno estuvo o no en las pláticas.

"Estamos en una sociedad muy informatizada pero no necesariamente informada. Tenemos que rescatar el papel del docente en el plano particular. Se debe contextualizar la información, validarla, hacerla y transferirla", concluye.