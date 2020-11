Estigma de alcoholismo impide tratamientos para cáncer de hígado

El 20% de los pacientes que padecen este tipo de cáncer tardan más de tres meses en ser diagnosticados, lo que favorece el desarrollo de tumores.

ADRIÁN AGUIRRE 26/11/2020

26/11/2020 14:49 hrs.

El hepatocarcinoma, también conocido como cáncer de hígado, es el quinto tipo de cáncer más frecuente en el mundo y el 20% de los pacientes que lo padecen tardan más de tres meses en ser diagnosticados, lo que favorece el desarrollo del tumor, informó el doctor Jorge Tanaka.

Sus factores de riesgo son prevenibles, pero al no contar con tanta difusión como el cáncer de mama, muchas veces las personas no lo saben.

Otro problema, indica Tanaka, es la estigmatización de los pacientes que tienen cáncer de hígado, pues como está relacionado con el alcoholismo, muchas veces tienen miedo del "qué dirán".

"El cáncer de hígado no puede ser considerado como cualquier otro tipo de cáncer"

En palabras del doctor y director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), David Kershenobich, la vacunación contra la hepatitis B y C podrían reducir el riesgo de incidencia del cáncer de hígado.

"Todos los adultos deberían estar vacunados y ahora se tienen tratamientos para hepatitis c que están disponibles sin costo. Si se usara, se podría ver una reducción del 30% en incidencia de este carcinoma", mencionó Kersenobich, quien recalcó que no se trata de cualquier tipo de cáncer:

"No se puede considerar como cualquier tipo de neoplasia", mencionó durante el Foro Virtual de Expertos en Hepatocarcinoma: "cáncer de hígado, prioridad de salud pública".

La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC) señala que existen dos tipos de cáncer de hígado:

1) Cuando las células que forman el tumor son del hígado

2) Cuando las células tumorales provienen de otro tumor que se originó en una parte diferente del cuerpo

"La mortalidad del cáncer de hígado en México se ha incrementado, particularmente en hombres mayores de 60 años. Generalmente la causa del deceso es la anorexia, acompañada de signos de insuficiencia renal y circulatoria", explica esta asociación.

Por su parte, la doctora y fundadora del Centro de Investigación y Gastroenterología, Laura Ladrón de Guevara, indicó que es difícil determinar las vías, pero que hay que tratar las causas subyacentes de la enfermedad.

"Las personas no llevan un cuidado. La recomendación es que se revisen cada seis meses, pero como el cáncer de hígado tiene estigma de alcoholismo, las personas no quieren decir que tienen un problema", lamentó la especialista

¿Cuál es la mejor manera de tratar el cáncer de hígado?

Sobre este tema, el doctor y director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Rafael Medrano Guzmán, resaltó que el manejo multidisciplinario, donde el paciente con cáncer del hígado es visto por especialistas en diferentes áreas, llevará a mejores resultados en la atención de la persona.

"Hay que generar grupos especializados de trabajo. La promoción no ha sido la adecuada, no se le menciona tanto como al cáncer de mama, por ejemplo. Tratar a un paciente en etapas tardías cuesta millones y estamos trabajando aislados. En los tumores hepáticos, a comparación de otros tipos de cáncer, no se ha tratado la información de la misma manera. Tampoco se tiene una política de salud clara en el cáncer de hígado", comentó Medrano Guzmán.

¿Qué se puede hacer para ayudar a los pacientes con cáncer de hígado?

La directora de la AMLCC, Mayra Galindo, dijo que actualmente se tienen escuelas de pacientes para empoderarlos.

"El desabasto de medicinas ha hecho que los pacientes tengan que recurrir al gasto de bolsillo en esta época de crisis. Estamos hablando de una enfermedad (cáncer de hígado) que tiene un 80-85% de mortalidad", informó Galindo.

"El paciente de cáncer no es igual que el de VIH", indicó la directora de la AMLCC.