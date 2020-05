¿El uso de talcos puede relacionarse con el desarrollo de cáncer?

Algunos estudios han demostrado que el uso de talcos podría aumentar el riesgo de cáncer de ovario, sin embargo, ninguno es contundente en sus resultados

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 20/05/2020

20/05/2020 13:23 hrs.

La empresa Johnson & Johnson perdió decenas de demandas por casos de mujeres que desarrollaron cáncer de ovario tras usar por décadas sus productos, principalmente los talcos para bebé. De las 22 que presentaron la demanda, seis ya han muerto víctimas de esta enfermedad. ¿Qué dice la ciencia al respecto?, ¿cómo el uso de talcos puede causar cáncer?

Los abogados de las mujeres afectadas alegaron que la compañía sabía que su talco estaba contaminado con amianto desde la década de 1970, pero no advirtió a los consumidores sobre los riesgos.

Debido a estas acusaciones, la marca dejará de comercializar su talco para bebés en Estados Unidos y Canadá.

¿El uso de talcos puede causar cáncer?

La compañía siempre ha negado que sus productos causen cáncer y en todas las condenas pasadas, siempre ha presentado apelaciones, pero ¿qué dice la ciencia?

Los especialistas aseguran que no existen pruebas contundentes del vínculo entre el uso de talcos y el desarrollo de cáncer.

Sin embargo, de acuerdo a la BBC, diversas asociaciones y organizaciones que investigan el cáncer advierten que existe una gran incertidumbre sobre la relación entre el uso cosmético del talco y el cáncer de ovario en mujeres.

Este tipo de cáncer comienza como su nombre lo dice, en el ovario, una parte del sistema reproductor femenino que se encarga de producir los óvulos y las hormonas estrógeno y progesteronas.

Debido a ello, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer clasifica al talco aplicado en la zona genital como un "posible cancerígeno". Recordemos que este producto es muy popular para mantener seca la piel en contacto con la orina de los bebés y así evitar irritaciones en su piel sensible.

Otras organizaciones, como la Asociación Británica Ovacome, considera que no hay pruebas contundentes para demostrar que cuanto más se utiliza talco, mayor es el riesgo de cáncer.

TAMBIÉN LEE: ¿Cómo es desarrollar cáncer de ovario a los 14 años?

La asociación destaca que incluso los estudios que apuntan que el uso de polvos de talco supone un riesgo de cáncer de ovario, se limitan a hablar de un incremento de alrededor de un tercio, mientras que hábitos como fumar y beber en exceso aumentan el riesgo de cáncer hasta 30 veces.

Un estudio realizado a más de 250.000 mujeres, entre las que había usuarias de polvos de talco u otros productos similares de higiene y publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA), señala que los polvos de talco podrían no aumentar el riesgo de padecer cáncer de ovario, aunque hay algunas limitaciones y no se ha podido descartar por completo que sean peligrosos en este sentido, ya que algunas conclusiones sugieren que hay un riesgo, aunque sea mínimo.

Los talcos para bebé de Johnson & Johnson han estado en el ojo del huracán debido a que supuestamente contienen amianto, un cancerígeno que se encuentra principalmente en el talco mineral en su forma natural. Sin embargo, existen estudios que también cuestionan la seguridad de los talcos sin amiato que hay en el mercado y que se usan en polvo para bebés y otros cosméticos.

Entonces, ¿es un riesgo usar talcos? La Sociedad Estadounidense de Cáncer recomienda simplemente que se limite el uso de estos productos.

La sugerencia es reemplazar los productos y cosméticos a base de talcos por aquellos que tienen almidón de maíz en su lugar, al menos hasta que haya estudios que revelen cuál es el riesgo real.

"Existen informes controvertidos que sugieren una relación entre el talco y el cáncer de ovario, pero no son para nada claros. Las grandes conclusiones médicas no están basadas en fallos judiciales", subraya por su parte el Dr. Brian Slomovitz, co-lider del grupo de cánceres ginecológicos en el Sylvester Comprehensive Cancer Center en Miami.

Síntomas y causas del cáncer de ovario

El cáncer de ovario pocas veces se detecta en etapas tempranas, pues los síntomas se manifiestan hasta etapas muy avanzadas.

Mayo Clinic indica que los signos y síntomas del cáncer de ovario comprenden los siguientes:

-Hinchazón o inflamación abdominal

-Saciedad rápida al comer

-Pérdida de peso repentina

-Molestias en la zona de la pelvis

-Estreñimiento frecuente

-Necesidad de orinar más de lo normal

Entre los factores de riesgo que sí están comprobados que aumentan el riesgo de cáncer se encuentra la edad avanzada, las mutaciones genéticas hereditarias, los antecedentes familiares y la edad en la que comenzó y terminó la menstruación.

Limitar el uso de talcos puede ser una forma de protegerte, sin embargo, la mejor forma de prevenir la enfermedad es haciendo chequeos frecuentes, sobre todo si hay otros casos de cáncer de ovario en la familia. También es ideal tomar píldoras anticonceptivas, aunque siempre con autorización del médico, pues se ha demostrado que reducen la ovulación y por lo tanto, el riesgo de enfermar.

SIGUE LEYENDO: Señales de cáncer de mama en mujeres jóvenes