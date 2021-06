Del alivio al miedo: ¿Cómo viven los supervivientes al cáncer?

De acuerdo con expertos, el cáncer no solo afecta lo físico y lo orgánico, sino que también repercute en lo emocional y psicológico. Cuando una persona sobrevive al cáncer, su vida cambia y puede llegar a experimentar secuelas del tratamiento o de la enfermedad en sí.

Por ello, es importante que cuenten con las herramientas y atención adecuadas para sobrellevar los momentos posteriores a la finalización del tratamiento. El 3 de junio se conmemora el Día mundial del sobreviviente del cáncer y aquí te decimos lo que debes saber sobre este tema.

La supervivencia al cáncer es generalmente mayor en personas menores de 40 años

De acuerdo con GLOBOCAN, se estima que solo en 2020 ocurrieron en todo el mundo 19.3 millones de nuevos casos de cáncer (18.1 millones sin contar el cáncer de piel no melanoma) y 9.9 millones de fallecimientos por esta causa (sin contar el cáncer de piel no melanoma).

La American Cancer Society informó el pasado 4 de febrero de 2021 que el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer, con un aproximado de 1.8 millones de decesos (18% de las muertes), y le siguen el cáncer de colon (9.4%), hígado (8.3%), estómago (7.7%) y el de mama (6.9%).

El tipo de cáncer que se padezca tiene mucho que ver y el portal británico especializado Cancer Research apunta que más del 80% de las personas que son diagnosticadas con tipos de cáncer que son más fáciles de diagnosticar y/o atender sobreviven a las neoplasias durante 10 años o más.

Los que son diagnosticados con cánceres más difíciles no corren la misma suerte: de acuerdo con este sitio, menos del 20% de las personas que son descubiertos con estos tipos de cáncer sobreviven durante 10 años o más.

El portal INFOCANCER precisa que en México hay un estimado de más de 400 mil casos de sobrevivientes de cáncer 5 años después de su diagnóstico y de acuerdo con datos de GLOBOCAN 2018, hay 471 mil 497 casos de personas con cáncer cinco años después del diagnóstico en nuestro país.

"La supervivencia al cáncer es generalmente mayor en personas menores de 40 años diagnosticadas, con la excepción de los cánceres de intestino, mama y próstata, donde la supervivencia es mayor en la mediana edad": Cancer Research UK

Sobreviviendo al tipo de cáncer más letal

Oscar fue diagnosticado con cáncer de pulmón y los médicos le dijeron que ya no tenía remedio, pero ahora lleva el padecimiento de mejor manera, pues encontró en su nieta al "motor de su vida".

El que le hayan extirpado el pulmón derecho y lleve siete quimioterapias y 33 radiaciones no le impide hoy disfrutar de su familia, aunque a veces, confiesa para SuMédico, le entra la tristeza, pues está consciente de que el padecimiento puede volver en cualquier momento.

"Los doctores me dijeron que tenía un adenocarcinoma pulmonar en fase 4 terminal y que iban a tratar de mantenerme con una vida lo más decorosa posible, que no había vuelta de hoja, pero que ya era imposible salvarme, que no podían decirme cuanto tiempo de vida me quedaba, pero que ya no tenía solución", recuerda.

Foto: proporcionada por Oscar

¿Cuál es el tipo de cáncer con mejor pronóstico de supervivencia?

La doctora y especialista en cáncer, Elena Dorokhova, directora médica de oncología y de asuntos médicos en la farmacéutica MSD, revela para SuMédico que depende de la etapa del cáncer.

"Si estamos hablando de la etapa 1 o 2, es cuando cualquier cáncer puede ser erradicado utilizando tratamientos como radioterapia. Estas son etapas cuando podemos curar a los pacientes", explica la especialista.

También depende del tratamiento que se reciba, pues en palabras de la experta, para algunos tipos de cáncer existen pruebas diagnósticas más específicas que pueden determinar algunos tipos de biomarcadores que dan oportunidad a los pacientes de recibir los tratamientos más dirigidos.

"El cáncer cambia la vida de las personas"

Imagina que una persona acaba de terminar su tratamiento contra el cáncer, se encuentra dispuesta física y emocionalmente con ganas de regresar a su lugar de trabajo y cuando vuelve, el trato de sus compañeros es discriminatorio.

En entrevista con SuMédico, el especialista en oncología, Antonio Nateras, menciona que los supervivientes al cáncer que han terminado con su tratamiento pueden experimentar situaciones como culpa de sobrevivir si ha perdido amigos o familiares por el cáncer, dificultad en las relaciones, discriminación laboral, problemas psicológicos, físicos, sexuales o de fertilidad, miedo a que el padecimiento regrese, un incremento de ansiedad, alivio porque ya no están en tratamiento o temor por no saber lo que les depara el futuro.

Foto: linkedin.com/in/antonio-nateras

Para Oscar, el cáncer ha impactado en su estilo de vida, pues se fatiga más que las demás personas. Vivir con un pulmón lo cansa mucho y todavía tiene que usar respirador como un preventivo. De hecho, tiene que recostarse todas las tardes y conectarse su oxígeno por lo menos una o dos horas.

"No me gustaría que cuando le preguntaran a mi nieta por su abuelito, ella dijera que no lo podía ver porque había muerto y no se acordaba de mí. Eso era algo que me pesaba mucho y yo creo que eso también me ayudó mucho a seguir adelante. Aquí sigo y puedo disfrutar de verla crecer", menciona Oscar.

"En mi caso, el cáncer fue una bendición"

El papá de Francisco murió por cáncer de próstata y él tomó con madurez su diagnóstico del padecimiento, pues sabía que lo podía llegar a tener y cuando tuvo que ir al doctor, llevó estudios previos.

"Me dijeron que eso estaba muy bien y que ya nada más faltaban unos detalles. Tomé el diagnóstico con mucha madurez porque esa incertidumbre no permite que los doctores actúen con total confianza y le dije al médico "hágame la operación, que quiero salir bien"", menciona Francisco para SuMédico.

El señor de 69 años ahora tiene que usar shorts o calzones para la incontinencia y recurrir a las toallas femeninas, las cuales le han ayudado mucho en el entorno laboral y social para controlar su problema urinario, pero si no se hubiera revisado, le hubiera ido peor, por lo que ahora invita a las personas a que se revisen.

"El cáncer no ha sido una tragedia, ha sido una bendición. Se necesita aceptación de la vida y valentía para luchar por ella. Para todas las personas que lo padecen y no se han revisado por una u otra razón, los invito a que se vayan a revisar. No les va a costar nada, al contrario, a los que les va a costar caro va a ser a los que por negligencia o machismo o prejuicios no acudan a su doctor de confianza", resalta.

Foto: proporcionada por Francisco

"Terminar el tratamiento no significa que las personas se han curado"

El doctor Nateras hace hincapié en que terminar el tratamiento no equivale a curarse, ya que el fallecimiento puede darse pasados los 5 años después de que se les diagnosticó el padecimiento y que la supervivencia al cáncer en un grupo poblacional puede verse afectada por varios factores como el tipo de cáncer que se haya tenido, la prevalencia de los servicios de detección, si se detectó temprano el tumor o no y la etapa en la que se haya encontrado la neoplasia... además de si el medicamento que se necesita se encuentra disponible o no.

No es ningún secreto que en México existe un desabasto de medicamentos oncológicos y eso también repercute, pues los tratamientos pueden verse interrumpidos por esta causa.

La doctora Dorokhova coincide y recalca que haber terminado el tratamiento no significa que el paciente ha superado la enfermedad.

"Sí, estamos hablando de sobrevivientes y que viven un periodo de tiempo después de su diagnóstico y del tratamiento. Generalmente se habla de 5 años, pero haber terminado el tratamiento no significa ni representa que la persona ha superado el padecimiento. En algunos casos sí, pero también pueden darse recaídas", enfatiza la especialista.

"Si no me hubiera movido, no estaría hablando contigo"

Betty notó una ampolita en su pezón pero no le prestó atención, pues pensó que se trataba de resequedad. De cualquier modo acudió con varios especialistas, hasta que le hicieron una biopsia y ahí descubrieron que tenía cáncer.

"Nunca te esperas que un pedacito de menos de cinco milímetros sea cáncer. El doctor me dijo que necesitaba una cirugía para quitar lo más que se pudiera y que ese tipo de cáncer es muy común, pero que no es tan detectado porque es imperceptible para las mastografías", dice. Finalmente, ella fue sometida a cirugía, pero pide que cualquier señal extraña en el cuerpo, sea revisada, porque ella no le dio atención a su ampollita en su pezón y resultó ser el padecimiento.

"Afortunadamente mi cáncer era in situ, pero si no me hubiera movido, no estaría hablando contigo", apunta

Foto: proporcionada por Betty Jasso

"Reconocer y compartir los miedos e inquietudes con sus familiares, buscando ayuda profesional o recurrir a un grupo de apoyo puede ser una manera de lidiar con las inquietudes luego de sobrevivir al cáncer", concluye el doctor Nateras.