Científicos desarrollan una dieta para tratar el cáncer

Esta dieta también podría disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia

MELISSA SIERRA 17/05/2020

17/05/2020 19:46 hrs.

El cáncer es considerado un problema de salud pública debido a que sus altas tasas de incidencia y letalidad, lo colocan como la segunda causa de muerte más común en el mundo.

Ante ello, distintas investigaciones se han centrado en el desarrollo de terapias y mecanismos que ayuden a luchar contra la progresión de distintos tipos de cáncer, las cuales tienen el objetivo de disminuir el número de muertes por enfermedades oncológicas.

Una de estas investigaciones, enfocada en el efecto de la alimentación en la lucha contra el cáncer, ha encontrado una dieta que puede ayudar a tratar los tumores cancerígenos, la cual está basada en altas cantidades de vitamina C y una dieta que simula el ayuno.

El estudio publicado en Nature Communications, realizado por científicos de la Universidad del Sur de California y el Instituto del Cáncer IFOM de Milán, descubrieron que la vitamina C y el ayuno provocan en el organismo un ambiente hostil para las células cancerígenas, lo que tiene el potencial de convertirse en un tratamiento contra el cáncer.

La investigación se basó en diversos análisis que han comprobado, por separado, el potencial del ayuno y la vitamina C como agentes que ayudan a eliminar células cancerígenas, sin embargo, este estudio combinó ambos elementos y comprobó su efectividad en ratones.