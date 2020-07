Centro permitiría detectar riesgo de cáncer con anticipación

Aproximadamente un 30% de las muertes por esta enfermedad se deben a factores de riesgo comportamentales y alimentarios, por lo que pueden prevenirse

16/07/2020

16/07/2020 14:29 hrs.

¿Sabías que la mayoría de los cánceres se pueden prevenir y que el estilo de vida tiene mucho que ver?, ¿Te imaginas poder tener un diagnóstico de cáncer que te permita saber con un tiempo de anticipación si vas a tener esta enfermedad?

De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Latinoamericana de Medicina Conductual elaborado por miembros del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), los estados del norte, así como la Ciudad de México, son los que más se han visto afectados por las neoplasias (masas anormales de tejido) con tasas de mortalidad superiores a 75 por 100,000 habitantes.

"Las proyecciones de mortalidad muestran que, de las diez principales causas de muerte por cáncer, cáncer de mama, próstata e hígado aumentan constantemente cada año llegando a tasas de más de cinco muertes por cada 100 mil personas; específicamente cáncer de mama superará 11 casos por 100 mil", explican los doctores Nancy Reinoso-Noverón y Juan Alejandro Torres Domínguez, de la Unidad de Epidemiología de dicha institución, en el documento.

Es precisamente dentro del INCan donde se encuentra un centro de diagnóstico integral que permite saber, mediante tres pilares: psicología, nutrición y genética, si se tiene riesgo de desarrollar este incremento anormal de células conocido como cáncer y en caso de padecerlo, ofrecer tratamiento y asesoramiento.

Centro de Prevención del INCan permitiría el diagnóstico de cáncer

"Se aperturó en febrero del año pasado y se empezó a trabajar a partir de junio con los trabajadores del Instituto. A ellos lo que se les pide es que llenen un cuestionario de riesgo, lo hacen en una plataforma y son alrededor de 70 preguntas separadas para hombres y mujeres. Con esto podemos valorar el riesgo que tienen de presentar los 5 principales tumores: mama, pulmón, cérvix, próstata y colon y recto", dijo a SuMédico la doctora Reinoso.

Después del llenado de dicho formulario, se les da una serie de recomendaciones y de estudios de detección temprana, detalla la especialista.

"Se les pide de acuerdo a la edad y a las condiciones que hayan contestado. Si necesita mastografía se les pide una mastografía, si es un Papanicolaou, un Papanicolaou, o si es un antígeno prostático, un antígeno prostático... lo que requieran", precisa la doctora

Muchas personas que se preguntan "¿Cómo saber si tengo cáncer?" podrían encontrar la respuesta en su manera de vivir, ya que aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se deben a factores de riesgo comportamentales y alimentarios, por lo que pueden prevenirse.

"Entre el 5 y el 10% de los tumores son hereditarios o relacionados con la herencia. Incluso por eso es que se dice que el 30% de los tumores pueden ser modificables y prevenibles. Estos factores de riesgo son modificables: se puede dejar de fumar, comer bien, hacer ejercicio. Esos factores de riesgo, al menos el 30%, contribuyen a la aparición de tumores. Es ahí donde surgió la idea de que se puede prevenir el cáncer. Antes se pensaba que era una enfermedad que te daba y que no podías hacer nada al respecto, pero ahora sabemos que el estilo de vida tiene que ver con que aparezca un cáncer. Por otro lado, el otro 30% de los tumores se pueden detectar de manera temprana", explica a SuMédico la doctora Reinoso.

¿Cómo se diagnostica el cáncer?

Las personas que son atendidas en el centro pasan por tres instancias cuyos consultorios se encuentran en el mismo piso: psicología, nutrición y genética.

"La ventaja es que se tiene un aparato de bioimpedancia el cual te da datos más certeros en relación al estado nutricional. Los tumores que tienen una relación con la herencia pasan con el genetista para consejería genética. La idea de todo el proyecto de manera inicial es que los mantengamos (a los pacientes) en seguimiento y que nosotros podamos tener 5 o 10 años siguiéndolas para poder realmente ver cómo estamos empatando con todas las medidas de prevención", dijo a SuMédico la doctora.

Los aparatos de bioimpedancia proporcionan una visión completa del equilibrio de la composición corporal. En el caso del procedimiento realizado en el INCan, primero se mide al paciente, luego se ve la circunferencia de su cintura y después comienza el estudio. La máquina proporciona el peso, de acuerdo a la estatura da el índice de masa corporal, arroja la cantidad de grasa que tiene el paciente, la masa muscular, el ángulo de fase de las células y la composición por dentro en cuanto a agua: litros, porcentaje y agua extracelular.

Estos datos se mandan directamente a la computadora por lo que se van guardando en una base de datos y se le puede hacer el seguimiento mencionado por la doctora Reinoso ya que se posee información anterior.

"Cada que los pacientes tienen consulta se les realiza el estudio de bioimpedancia. Después de esto les damos un plan de alimentación por equivalentes. Dependiendo: si sale que es masa grasa elevada, les decimos que deben dejar los hidratos de carbono, les damos recomendaciones para una dieta equilibrada. En caso de que necesitemos que aumente la masa muscular, les hacemos énfasis en el consumo de la proteína y en el aumento de la actividad física, que es lo más importante", menciona a SuMédico el operador del dispositivo, quien resalta que como la máquina les da la composición en cuanto a agua, se le puede decir a la persona que aumente el consumo de líquidos.

"Nos da también los porcentajes ideales de masa magra, que normalmente en mujeres debe estar de 4.5 a 9.3 en cuanto al índice de grasa por kilogramo sobre metro al cuadrado. La ventaja es que el equipo nos da los rangos para cada persona. Les podemos decir en qué rangos debería estar y en qué rangos se encuentra. El seguimiento, si es consulta de primera vez, lo hacemos cada dos semanas principalmente para que se vayan adaptando y si existen dudas, resolverlas. Después, dependiendo de qué tanto se hayan apegado, vemos si es cada tres semanas o cada mes", explica el médico a SuMédico.

El factor psicológico en el diagnóstico de Cáncer: una parte importante del tratamiento

Sobre los individuos sanos que se están recibiendo, la licenciada en psicología Rebeca Gallardo, quien funge como psicóloga del centro, detalla a SuMédico que una vez que llenan la encuesta de riesgos en la plataforma, los individuos pasan a una consulta de psicología donde se revisan diferentes estrategias para su cambio de hábitos que los ayuden a incorporar un estilo de vida saludable dentro de su día a día.

"Dependiendo de las estrategias que se necesiten y de la etapa de cambio en la que se encuentran los individuos, es decir, si están motivados, ¿Cuáles son sus motivos?, ¿Por qué quieren hacer estos cambios?, si tienen alguna otra enfermedad que también los impulse a querer incorporar estos cambios, se ven cada 15 días o cada mes. Otro factor importante es que es que se detecta si hay alguna otra prioridad para el paciente que le impida conseguir estos cambios como obstáculos relacionados con su estado afectivo".

"Si empiezan a mostrar resistencia empezamos a hacer estrategias de entrevista motivacional donde se resaltan los beneficios, como se pueden incorporar dentro de su día a día, que no son difíciles, empezamos a elaborar estrategias sencillas a resaltar la importancia de las pequeñas acciones, para que ellos ganen confianza en las decisiones que están tomando y que en la medida en la que consigan estos logros pequeños se convenzan de que no es tan difícil y que pueden irlo haciendo en la medida en la que ellos vayan aumentando su motivación y su compromiso", explica Gallardo a SuMédico.

"Si lo abro a la población, pueden venir una vez y nunca regresar"

Pero el centro no está abierto para todos, debido a la, a veces, falta de compromiso de la gente.

"Ahorita no se está abriendo realmente al público, incluso aquí mismo llegan de repente los familiares de los pacientes y nos preguntan. Ahorita que no tienen pacientes, por ejemplo, por supuesto se les da un asesoramiento, pero la verdad es que está más destinado a gente que yo pueda seguir a largo plazo. Si lo abro a la población, pueden venir una vez y nunca regresar y no voy a tener los datos de contacto, o a lo mejor sí, pero no van a ser reales, entonces no los voy a poder seguir a largo plazo. Su información no me va a servir completamente", remata la doctora Reinoso.

El centro de prevención se encuentra temporalmente cerrado debido a la pandemia de covid-19.

