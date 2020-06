Cáncer de riñón, un mal silencioso de diagnóstico retador

La dieta, un alto consumo de grasas, lácteos, azúcar, obesidad, enfermedad poliquística renal y tabaquismo podrían ser factores de riesgo del cáncer de riñón

ADRIÁN AGUIRRE 18/06/2020

18/06/2020 09:47 hrs.

Hablar del cáncer de riñón es referirnos a una enfermedad conocida como "el mal silencioso", pues no es tan fácil de detectar debido a que no presenta síntomas hasta que ya está muy avanzada y en la actualidad no existen pruebas de rutina para detectar este tipo de cáncer.

Se trata de una de las neoplasias más letales en el tracto urinario, aunque no de la más frecuente, sino que hay otros tumores más comunes como el cáncer de próstata o el cáncer de vejiga.

Este año, el Día Mundial del Cáncer de Riñón se conmemora el 18 de junio y esto es lo que debes saber sobre dicha enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de riñón?

En entrevista para SuMédico, la licenciada en farmacia y directora médica asociada para MSD Oncología, Silvia Peralonso, explica que los cánceres renales no siempre van a dar síntomas, hasta que las lesiones alcanzan un gran tamaño.

"Los síntomas que pudieran hacernos sospechar de un cáncer de riñón son hematuria, que es la sangre en la orina. Es algo que se puede manifestar en el caso de pacientes con cáncer renal, aunque no es exclusivo de esta enfermedad. Es uno de los síntomas que puede aparecer; otro es dolor en la espalda, el flanco afectado y el bulto en el abdomen, pérdida de peso inexplicable, alteraciones a nivel hematológicos como lo es la anemia, fatiga persistente, fiebre sin una causa explicable, sudores por la noche. Estos son los signos que se han asociado más a la posible sospecha de un cáncer renal", señala Peralonso.

Las causas del cáncer suelen ser mutaciones adquiridas a lo largo de la vida en diversas situaciones que producen este tumor, pero no siempre se va a conocer la causa exacta del cáncer de riñón, dice la especialista.

El cáncer de riñón afecta particularmente a personas de entre los 60 y los 70 años, que es cuando se tiene el pico en cuanto a incidencia de cáncer renal y se da en ambos sexos. En ambos géneros.

"El hecho de que pudiera haberse reportado más casos en hombres que en mujeres podría deberse al tabaquismo, pero se puede presentar en todos", precisa Peralonso.

El cáncer de riñón en México:

En 2011, el 3% de los pacientes con cáncer lo presentaban en ambos riñones y cancerología atendía entre 100 y 150 casos al año. En 2016 se registraban 3 mil 500 casos de cáncer renal anuales... pero el número se ha incrementado. En palabras de la especialista, los datos de incidencia del cáncer de riñón en México son de casi 4492, casi 4500 casos anuales y la mortalidad sitúa en 2.1 por 10 mil habitantes o aproximadamente unos 2700 fallecimientos debidos a esta neoplasia.

"México ocuparía el décimo quinto lugar en aparición. No es un tumor tan frecuente. Existen otros lugares dentro de la geografía mundial donde las incidencias son más altas, por ejemplo en Norteamérica o en Europa que están representando unas cifras de 7.2 por 10 mil habitantes, bastante superior a la incidencia en México y una mortalidad más baja de 3.8 por 10 mil habitantes, el caso por ejemplo de Estados Unidos", indica Peralonso, quien resalta:

"Esto significa que entonces el porcentaje de mortalidad en México está casi en el 50%. Si hablamos de una incidencia de 3.5 y una mortalidad de 2.1 estamos hablando de una mortalidad de 50% si lo comparamos con la mortalidad en otros lugares del mundo"

¿El cáncer de riñón es curable?

La licenciada en farmacia detalla que actualmente los tratamientos más novedosos para el cáncer de riñón son las combinaciones con inmunoterapia, cuyo objetivo no es tanto la célula tumoral "sino que el sistema inmunológico, particularmente los linfocitos T que actúan destruyendo las células tumorales, la misión que tienen estos agentes inmunológicos es potenciar específicamente estos linfocitos T para que actúen contra el tumor y destruyan esas células tumorales", apunta Peralonso.

¿Qué es la inmunoterpia? El doctor y oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, Miguel Ángel Álvarez Avitia, explicó para SuMédico que la inmunoterapia es un tratamiento que consiste en la introducción de algunos anticuerpos a los pacientes. Dichos anticuerpos le dan la capacidad al sistema inmune de que reconozca el tumor, lo elimine adecuadamente y no pueda ser evadido por el tumor como habitualmente sucedería.

El doctor Avitia menciona que los efectos adversos de la inmunoterapia dependen principalmente de la terapia utilizada. Si se usa terapia de combinación, generalmente hay mayores eventos adversos. Sin embargo, la mayor parte de estos pueden ser manejables en grupos con alta experiencia.

"Actualmente, las inmunoterapias son mejor toleradas que las quimioterapias. La probabilidad de que los pacientes abandonen la inmunoterapia por complicaciones son de 1 en 10 pacientes. Por su parte, las probabilidades de que abandonen la quimioterapia por esta razón son hasta 3 de cada 10", señala el doctor.

Pero este no es el único tratamiento del cáncer de riñón:

Peralonso explica que otro tipo de terapias que se utilizan en el cáncer renal son las terapias dirigidas que tienen el objetivo de reducir la capacidad de la célula tumoral de generar vasos sanguíneos y comenta:

"Entonces una de las nuevas estrategias para abordar el cáncer renal es la combinación de inmunoterapia con estas terapias dirigidas para lograr reducir el tamaño de los tumores"

La dificultad de un tratamiento exitoso radica en que no existe un screening como en el cáncer de mama, donde las mujeres pueden hacerse una mamografía para la detección de posibles tumores, por lo que el diagnóstico del cáncer de riñón puede ser verdaderamente retador.

"Tampoco está establecida alguna prueba que diga que el paciente presenta un tumor en el riñón. Si tienen a un familiar con cáncer renal, se le recomienda a esas personas realizarse unas pruebas de imagen con cierta periodicidad para detectar la aparición de posibles tumores. Cuanto más temprano sea el diagnóstico, más opciones de cura va a tener el paciente", señala Peralonso.

Tipos de cáncer de riñón:

De acuerdo con UCLA Health, el carcinoma de células renales es el tipo más común de cáncer de riñón y representa aproximadamente el 85% de todos los tumores malignos de riñón, sin embargo, existe más de una docena de subtipos de carcinoma de células renales que se pueden identificar al examinar el tumor con un microscopio, siendo los más comunes:

+ Célula transparente: 75% de las células individuales (aprox.) aparecen muy pálidas o claras bajo el microscopio.

+ Papilar: aproximadamente del 10% al 15% de las personas tienen este formulario. En este subtipo, los cánceres forman pequeñas proyecciones que tienen forma de dedos (llamadas papilas). La UCLA indica que hay dos tipos de tumores papilares: cromófobo (aproximadamente el 5% de los casos. Estas células son más grandes) y papilar de células claras (aproximadamente 2-4% de todos los casos. Son a menudo menos agresivos).

+ Conducto colector: Es un tipo agresivo que surge del sistema colector que forma túbulos irregulares.

+ Medular: Un tipo muy agresivo que a menudo ocurre en jóvenes afroamericanos con rasgo de hoz. Representa aproximadamente el 1% de los casos

+ Sin clasificar: son aproximadamente el 2-3% de los tumores que no encajan en ninguna categoría

Factores de riesgo del cáncer de riñón:

Se sabe de ciertos factores de riesgo que están asociados al cáncer de riñón y el hecho de presentar estos factores de riesgo pudiera hacer que presenten una mayor predisposición o probabilidad a desarrollar este tipo de tumor: la dieta, un alto consumo de grasas, lácteos, azúcar, obesidad, las metropatías crónicas, enfermedad poliquística renal, el tabaquismo, pudiera ser la exposición a ciertos agentes carcinógenos y la hipertensión arterial están asociados al desarrollo del cáncer renal. Serían factores predisponentes.

Sin embargo, Peralonso explica que no necesariamente el hecho de presentar esos factores de riesgo significa que una persona ya vaya a padecer cáncer renal.

"De estos factores de riesgo, algunos son modificables (dieta, obesidad, tabaquismo...). Muchas veces, los pacientes presentan cáncer renal y tienen algunos factores de riesgo, pero no sabemos cuánto le podemos atribuir a la presencia de esos factores", dice.

La especialista explica que uno de los retos principales aquí en México que tienen los oncólogos clínicos probablemente sea el que un paciente que llegue a recibir un diagnóstico reciba la atención adecuada, pues en esos casos para que llegue a un centro de tercer nivel las opciones de tratamiento que se le pueden ofrecer no son tantas.