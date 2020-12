Cáncer de esófago: un cáncer no tan común que no debe descuidarse

El cáncer de esófago es el séptimo cáncer más común en hombres y el decimotercer cáncer más frecuente en las mujeres.

ADRIÁN AGUIRRE

02/12/2020 14:20 hrs.

El cáncer de esófago no es el más frecuente, pero en caso de no ser diagnosticado a tiempo puede causar la muerte de quien lo padece. De acuerdo con The Vietnamese Journal of Biomedicine, se trata del octavo cáncer más común en el planeta y la sexta causa de fallecimientos por cáncer en el mundo.

Su incidencia se da más en los hombres, informa el World Cancer Research Fund, que detalla que el cáncer de esófago es el séptimo cáncer más común en los varones y el decimotercer cáncer más común en las mujeres.

Esto es lo que debes saber sobre el cáncer de esófago.

Cáncer de esófago: Un tipo de cáncer que no tiene una causa clara

Mayo Clinic apunta que el cáncer de esófago no tiene una causa clara, pero que el cáncer de esófago se da cuando las células de este órgano desarrollan cambios en su ADN, estas células crecen y se dividen sin control.

The Lancet informa que hay dos subtipos histológicos principales: el carcinoma de células escamosas de esófago y el adenocarcinoma de esófago.

Este journal detalla que solamente en 2017 hubo 473 mil nuevos casos de cáncer de esófago y 436 mil fallecimientos por este tipo de neoplasia.

"Como resultado del crecimiento y el envejecimiento de la población, el número total de casos nuevos aumentó en un 52,3% en el periodo entre 1990 y 2017", apunta The Lancet.

The World Cancer Research Fund precisa que Malawi es el país que tuvo la tasa más alta de cáncer de esófago en ambos sexos durante 2018.

¿Cuáles son los factores de riesgo y los síntomas del cáncer de esófago?

Mayo Clinic informa que algunos síntomas del cáncer de esófago son los siguientes:

- Disfagia (dolor para tragar)

- Tos o ronquera

- Indigestión o acidez estomacal que empeora

- Dolor, ardor o presión en el pecho

- Pérdida de peso sin razón aparente

La American Cancer Society explica que el esófago es un conducto muscular hueco que conecta la garganta con el estómago, se encuentra detrás de la tráquea y enfrente de la columna vertebral.

Los factores de riesgo del cáncer de esófago, indica Mayo Clinic, son los siguientes:

- Ingesta insuficiente de frutas y verduras

- El hábito de tomar bebidas muy calientes

- Reflujo biliar

- Consumo de alcohol

- Tabaquismo

- Reflujo gastroesofágico

- Obesidad

- Tratamientos de radioterapia en el pecho o la parte superior del abdomen

- Cambios precancerosos en las células del esófago (conocido también como esófago de Barret)

¿Cuál es la expectativa de vida de las personas con cáncer de esófago?

"Desafortunadamente, el cáncer de esófago a menudo se asocia con un pronóstico desfavorable para la supervivencia de 5 años, ya que varía del 4% al 40% según la progresión de la enfermedad y tiene una tasa de supervivencia global total a 5 años del 18%", advierte The Vietnamese Journal of Biomedicine.

¿Cómo prevenir el cáncer de esófago?

Mayo Clinic recomienda las siguientes acciones para reducir el riesgo de contraer cáncer de esófago:

+ Mantener un peso saludable

+ Si se toma alcohol, hacerlo con moderación (la clínica señala que esto significa una bebida al día para las mujeres y hasta dos bebidas al día para los hombres)

+ Dejar de fumar

+ Comer más frutas y verduras

Un estilo de vida saludable puede prevenir muchas enfermedades entre las que se encontraría el cáncer de esófago. Si sientes cualquiera de los síntomas antes descritos, acude con tu médico tan pronto como los sientas y no des nada por sentado. Un diagnóstico temprano puede salvar tu vida.