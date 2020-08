Aspirina diaria podría agudizar el cáncer en adultos mayores

Se trata de un tema que despierta opiniones divididas

19/08/2020

19/08/2020 12:00 hrs.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of The National Cancer Institute, tomar aspirina diaria aumentaría el riesgo de recibir un diagnóstico de cánceres avanzados y cáncer que se ha diseminado o hecho metástasis.

¿Es peligroso tomar aspirina diario?

Posibles causas de cáncer: ¿Tomar aspirina diario puede ser una de ellas?

El National Institute of Cancer señala que los estudios de los últimos 20 años sugieren que el uso regular de aspirina puede disminuir el riesgo de desarrollar o morir a causa de algunos tipos de cáncer, aunque falta información al respecto.

Por su parte, el estudio publicado en el Journal of The National Cancer Institute indica que para los adultos mayores con cáncer avanzado, iniciar terapia con aspirina puede aumentar el riesgo de progresión de cáncer y fallecimiento prematuro.

Dicha indagación, la cual fue publicada en el Journal of The National Cancer Institute y realizada por investigadores del Hospital General de Massachusetts, el Centro Berman en Minnesota y la Universidad Monash en Australia, encontró que tomar aspirina diaria aumentaría el riesgo de recibir un diagnóstico de cánceres avanzados y cáncer que se ha diseminado o hecho metástasis.

"La aspirina se asoció con un mayor riesgo de cáncer incidente que había hecho metástasis o estaba en estadio 4 en el momento del diagnóstico y con mayor riesgo de muerte para los cánceres que se presentaron en las etapas 3", se lee en la publicación.

Sus conclusiones no son las únicas. Una investigación publicada en el New England Journal of Medicine apunta que en su trabajo, de las 9525 que fueron asignadas para recibir aspirina, el riesgo de muerte por cualquier causa fue de 12,7 eventos por 1000 personas-año en el grupo de aspirina, lo cual fue mayor que en el grupo al que le dieron placebo.

"El cáncer fue el principal contribuyente a la mayor mortalidad en el grupo de aspirina", detallan los especialistas sobre la relación entre aspirina y cáncer.

¿La aspirina es una de las posibles causas de cáncer? Se necesitan más estudios al respecto para responder la pregunta. Por ello, se sugiere seguir siempre las indicaciones de los especialistas para tratar los padecimientos y no automedicarse.