5 mitos sobre el cáncer, resueltos por expertos

El cáncer es una enfermedad que le quita la vida a muchas personas cada año. Hay tantos tipos y factores de riesgo, que la gente ha popularizado ciertas ideas sobre la forma en la que comienza, causando miedo e incertidumbre. Estos son algunos de los mitos sobre el cáncer, respondidos por los expertos.

Solo en 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que el cáncer provocó la muerte de casi 10 millones de personas, siendo los más letales el de pulmón (1.8 millones de muertes), colon (935 mil fallecimientos) y hepático (830 mil decesos).

El simple hecho de modificar conductas puede ahorrar muchos problemas. La compañía británica de caridad Cáncer Research UK dice que 4 de cada 10 cánceres podrían prevenirse con acciones como no fumar, mantener un peso saludable y reduciendo el consumo de alcohol.

Mitos sobre el cáncer: no, no es contagioso

1- El cáncer se puede contagiar: FALSO. Mayo Clinic explica que no se debe apartar a las personas con cáncer de las vidas de sus familiares, pues no es contagiable. Pasar tiempo con ellos en ese momento difícil, por el contrario, podría ser muy valioso para el afectado.

2- Los celulares causan cáncer: FALSO. Cáncer Research UK explica que no, que hasta el momento la mejor evidencia disponible apunta que los celulares no incrementan tu riesgo de cáncer.

"Muchos dispositivos electrónicos producen radiación no ionizante, que no tiene la suficiente potencia como para dañar nuestro ADN y es poco probable que cause cáncer", explica.

3- El cáncer es una sentencia de muerte: FALSO. El National Cancer Institute de Estados Unidos explica que la tasa de supervivencia ha crecido a la que se tenía antes y que ahora, la tasa de supervivencia para todos los cánceres combinados en la actualidad es de alrededor del 67%.

4- El azúcar acelera el crecimiento del cáncer: Mayo Clinic apunta que existe alguna evidencia de que consumir grandes porciones de azúcar incrementa el riesgo de ciertos cánceres, además de que su consumo en exceso puede conducir a obesidad o diabetes, que podrían aumentar el riesgo de cáncer, aunque se necesita mayor investigación sobre el tema. Aliméntate sanamente.

5- El estrés puede causar cáncer: Cancer Research UK señala que los especialistas han evaluado por años esta posibilidad y no han encontrado evidencia de que el estrés cause cáncer. Más bien, lo que llevaría al incremento del riesgo de cáncer serían los comportamientos que pueda tomar después la gente, como el fumar, tomar en exceso, sedentarismo, mala alimentación.

Recuerda que es importante revisar siempre los portales de organizaciones especiales para no caer en estos mitos sobre el cáncer u otros rumores sin bases. También es importante que no des ninguna señal por sentado porque si, por ejemplo, empiezas a toser y no puedes dejar de hacerlo, puede ser una señal de que hay algo que no está bien.

Consulta a tu médico si sientes algún síntoma que antes no presentabas. Una detección temprana puede salvar tu vida.