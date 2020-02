5 cosas que no deberías decirle a una persona con cáncer

Hablar sin conocer sobre la enfermedad puede empeorar el estado de ánimo de una persona con cáncer. Te damos una guía de lo que sí y lo que no debes decir.

El cáncer es una enfermedad devastadora que no solo impacta físicamente, también emocionalmente, por lo que es importante que conozcas las 5 cosas que nunca deberías decirle a una persona con cáncer.

Tener cuidado con la forma en que te expresas sobre la enfermedad de tu familiar o personas cercanas puede hacer una diferencia.

Qué no decir a una persona con cáncer

De acuerdo a la American Cancer Society, existen algunas frases o consejos que debes evitar decir cuando estás cerca de alguien con cáncer, ya que lejos de ayudar, pueden empeorar el panorama.

Toma nota de lo que nunca deberías decir:

1. Consejos médicos

Si no eres un médico oncólogo evita decirle a una persona con cáncer consejos médicos, sobre todo si los leíste en páginas poco confiables o sin fuentes médicas. La única persona capacitada para tratar aspectos médicos es un profesional de la salud especializado en cáncer.

Evita recomendar terapias, remedios caseros, dietas o medicina natural.

2. Hablar siempre de la enfermedad

Puede que al principio no sepas cómo hablar sobre el tema con tu familiar o conocido, pero algo que debes evitar es hablar sobre su enfermedad todo el tiempo. Puedes conversar sobre cualquier otro tema que sea de interés para ambos, incluso eso podría ayudar a reducir el estrés en el paciente con cáncer.

3. "Puedo imaginar cómo te sientes"

Esta es una de las peores frases que puedes decirle a una persona con cáncer, ya que en realidad no es posible que sepas cómo se siente, a menos que también estés padeciendo la enfermedad o la hayas padecido en algún momento.

Recuerda que lo que una persona con cáncer siente no puedes comprenderlo debido a que no has experimentado la enfermedad.

4. Animarlo a ser fuerte

Otro de los errores que debemos evitar al hablar con alguien con cáncer es decirle que sea fuerte. Una persona con cáncer muchas veces se siente cansada a causa de la misma enfermedad o como efecto secundario de los tratamientos.

Por ello, lo mejor es no que intentes animarlo diciéndole que sea fuerte o que tiene que echarle ganas para combatir el cáncer.

5. Tomarlo personal

Los pacientes con cáncer muchas veces prefieren estar callados o buscan estar más tiempo solos, especialmente cuando son recién diagnosticados.

Por ello, nunca debes tomarte personal si una persona con cáncer no quiere hablar contigo, lo mejor es que respetes su decisión.

¿Qué si decir?

La American Cancer Society señala que es normal no saber qué decirle a una persona con cáncer, sobre todo si no sabemos mucho de la enfermedad.

Puedes demostrar interés y preocupación, incluso puedes expresar palabras de aliento y ofrecer apoyo, pero debes hacerlo de la manera correcta. A veces, las expresiones sencillas tienen más significado, a continuación algunas ideas:

1. "No estoy seguro de qué decir, pero quiero que sepas que sí me preocupo por ti"

2. "Lamento saber que estás pasando por esto"

3. "¿Cómo sigues?"

4. "Si quieres hablar de ello, aquí estoy"

5. "Estaré pensando en ti"

A veces, tan solo escuchar puede ser el mejor apoyo que le puedes ofrecer a alguien con cáncer, así que no muestres un falso optimismo, admite que no sabes qué decir pero que estarás ahí siempre que te necesite.